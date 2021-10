La statue de George Floyd à Union Square vandalisée le lendemain de son dévoilement

Une statue de George Floyd à Union Square a été vandalisé avec de la peinture pas même 48 heures après avoir été dévoilé au public lors d’une cérémonie émouvante.

La statue, qui est l’une des 3 – y compris breonna taylor et John lewis – a été enduit de ce qui semble être de la peinture grise … on ne sait actuellement pas qui a mené l’attaque contre l’art, mais cela semble s’être produit du samedi soir au dimanche matin.

Une photo publiée par le journaliste Ferry Shannan montre l’étendue des dégâts.

#BREAKING : un organisateur de l’association We are Floyd me dit que la statue de George Floyd à Union Square a été vandalisée. Il a également été vandalisé dans son ancienne maison à Brooklyn. @NY1 pic.twitter.com/H8LUM94dFU

– Shannan Ferry (@ShannanFerry) 3 octobre 2021 @ShannanFerry