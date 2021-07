La statue de la princesse Diana au palais de Kensington dévoilée : voici tout sur la sculpture et le jardin qui l’accueille

Statue de la princesse Diana dévoilée par le prince William et Harry (Photo avec l’aimable autorisation d’Instagram/dukeandduchessofcambridge)

Princesse des communes, la statue de Diana dans le Sunken Garden redessiné du palais de Kensington a été dévoilée à l’occasion de son 60e anniversaire de naissance en juillet 2021 par ses deux fils, le duc de Cambridge, le prince William et le duc de Sussex, le prince Harry. L’évent a vu les retrouvailles des frères depuis la mort de leur père, le prince Philip, les funérailles du duc d’Édimbourg en avril 2021.

La page des médias sociaux du duc et de la duchesse de Cambridge a partagé une photo de la statue et se souvient de la princesse pour son « amour, sa force et son caractère – des qualités qui l’ont fait changer d’innombrables vies pour le mieux. La note du prince William et Harry remerciait le sculpteur britannique Rank Broadley et le concepteur de jardins Pip Morrison et leurs équipes pour leur “travail exceptionnel”.

“Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit toujours avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.” dit le poste. Le prince Diana est décédé dans un accident de voiture le 31 août 1997.

Comment la statue de Diane a-t-elle été construite et où sera-t-elle ?

La statue se tiendra dans le Sunken Garden redessiné du palais de Kensington, “l’un des endroits préférés de la princesse” lorsqu’elle y vivait et y passait la plupart du temps parmi les plantes, a rapporté la BBC.

La statue est entourée de trois enfants « qui représentent l’universalité et l’impact générationnel du travail de la princesse ». Selon une déclaration du palais de Kennigston, l’inspiration pour la statue a été tirée de la dernière période de sa vie, y compris ses cheveux courts et son style vestimentaire. Dans la statue, la princesse Diana porte un élégant chemisier à col ouvert, une jupe crayon et une large ceinture.

Sous la statue, il y a un socle gravé du nom de Diane et de la date de l’inauguration. Un pavé est conservé devant la statue comportant un extrait du poème La mesure d’un homme. Il se lit comme suit : « Ce sont les unités pour mesurer la valeur. De cette femme en tant que femme quelle que soit sa naissance. « Non, quelle était sa station ? Mais avait-elle un cœur ? Comment a-t-elle joué son rôle donné par Dieu ? » Le poème a déjà été cité lors du service commémoratif de 2007 pour commémorer le 10e anniversaire de la mort de Diana.

Le jardin est ouvert au public à visiter gratuitement à partir du 2 juillet, conformément aux heures d’ouverture du palais de Kensington.

Comment le jardin avec la statue de Diana a été repensé

Le Sunken Garden s’inspire du Pond Garden de style hollandais du XVIIe siècle au palais de Hampton Court. Le jardin avec un gazon de 400 m a été temporairement rebaptisé «Le jardin blanc» à l’occasion de son 20e anniversaire et des fleurs blanches et pastel ont été plantées pour mettre en valeur la garde-robe de la défunte princesse.

Maintenant, le jardin se vante de 4 000 plantes à fleurs individuelles qui incluent différentes variétés de tulipes, roses, dahlias, plantes de lavande, pois de senteur et myosotis. Morrison a repensé le jardin avec une disposition plus simple autour de la piscine, mais a conservé les structures historiques de 1908.

