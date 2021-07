La statue de la princesse Diana représente la « formalité » que Harry prétend avoir rejetée avec sortie royale | Royale | Nouvelles

in

Statue de Diana : le langage corporel du prince Harry critiqué par Levin

Harry et William ont rendu hommage à leur défunte mère, Diana, la semaine dernière en dévoilant une sculpture commémorative d’elle au palais de Kensington. Se réunissant pour marquer ce qui aurait été son 60e anniversaire, Harry et William ont suscité des affirmations selon lesquelles ils s’étaient réconciliés lorsqu’ils ont fait une déclaration commune à propos de l’occasion et semblaient à l’aise en compagnie l’un de l’autre. Cependant, beaucoup pensent que les frères ont encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir remettre leur relation sur la bonne voie – certaines sources ont même affirmé qu’ils étaient déterminés à “faire un spectacle” pour s’assurer que les projecteurs étaient braqués sur leur mère pour l’occasion émotionnelle. .

Harry et William ont également participé à la conception de la sculpture, l’ayant commandée en 2017, à l’occasion du 20e anniversaire de la mort de Diana, expliquant pourquoi le duc de Sussex a traversé l’Atlantique pour la voir.

Les frères auraient également partagé leurs souvenirs de leur mère avec les artistes, dans le but de s’assurer qu’elle l’incarnait.

Cependant, le critique Jonathan Jones a critiqué la sculpture en bronze dans une critique cinglante pour The Guardian et a souligné l’ironie du rôle de Harry dans celle-ci.

Il a déclaré : « Peut-être même pas pour les croyants les plus sincères de Diana, car le symbolisme émotif du groupe de statues est miné par son horreur esthétique.

La statue de la princesse Diana représente la « formalité » que Harry prétend avoir rejetée avec sortie royale (Image: .)

La statue de Diana a été dévoilée à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire (Image: .)

“Dans le style, il respire le genre de répression et de formalité que Harry a prétendu rejeter.”

Harry et Meghan se sont séparés de la firme l’année dernière – dans laquelle ils ont depuis déclaré s’être sentis «piégés» – afin de pouvoir opérer loin du célèbre système rigide du palais.

Avant même de se retirer officiellement de leurs rôles royaux, Meghan a déclaré à ITV que la “lèvre supérieure raide” – souvent associée à la famille royale – était “destructrice interne” à son avis.

Harry a depuis affirmé dans ses docuseries, “The Me You Can’t See”, que sa vie était comme The Truman Show et qu’elle était comparable à une exposition de zoo.

Maintenant en dehors du cabinet, il s’est aligné à plusieurs reprises avec sa mère rebelle et prétend avoir repris son héritage.

LIRE LA SUITE: La statue de la princesse Diana attaquée pour la représentation de la «Vierge Marie moderne»

Harry et Meghan ont affirmé qu’ils se sentaient piégés au sein de la monarchie (Image: .)

Pourtant, la statue de Diana semble plus proche des attitudes royales classiques que de la nature chaleureuse et rebelle de la princesse de Galles, selon l’analyse de M. Jones – et il n’était pas le seul à condamner la statue de Diana.

La légende de la télévision Piers Morgan a tweeté : “La statue est la seule chose que Diana n’était pas : ennuyeuse.”

Le critique John McDonald a également écrit dans The Sydney Morning Herald que les sculptures en bronze sont plus adaptées à l’ère victorienne que les figures modernes de statut mondial comme Diana.

Il a déclaré : « Les statues en bronze courent désormais le risque d’être considérées comme kitsch, c’est-à-dire comme des objets d’émotion exagérée et fausse, se faisant passer pour du grand art.

William et Harry ont commandé la statue ensemble (Image: .)

“Le sculpteur Ian Rank-Broadley a navigué dangereusement près des vents avec une image d’une Diana à l’air plutôt sévère entourée d’un trio anonyme et multiculturel de petits enfants.”

Il a ajouté: “La tentative d’imprégner le sujet de dignité et de grandeur semble simplement raide et pompeux.”

D’autres ont remis en question le style des vêtements que portait Diana, le positionnement des trois jeunes enfants et la ressemblance générale de la sculpture avec la défunte princesse de Galles.

Écrivant dans The Evening Standard, le commentateur David Ellis a déclaré : « Rank-Broadley lui a sucé la vie ; elle se tient lourdement, dans ses vêtements les plus ternes (les statues ne doivent pas porter de ceinture).

Harry et William dévoilant la statue jeudi dernier (Image: .)

La statue de la princesse Diana est “fade et sans vie”, selon un commentateur

Il a ajouté: “Compte tenu de l’héritage lionisé de Diana, ne méritait-elle pas d’avoir quelque chose de plus excitant, stimulant et percutant qu’une goutte de bronze terne qui ressemble terriblement à une figurine Hornby agrandie pour le monde réel?”

Cependant, certains membres du public ont déclaré que la statue était une «belle» œuvre et un «hommage approprié» à Diana.

Le palais de Kensington a déclaré que la sculpture reflétait “la chaleur, l’élégance et l’énergie” de Diana, et dans leur déclaration, les frères ont rendu hommage aux artistes.

Il disait : “Merci à Ian Rank-Broadley, Pip Morrison et leurs équipes pour leur travail exceptionnel, aux amis et aux donateurs qui ont contribué à ce que cela se produise, et à tous ceux dans le monde qui gardent la mémoire de notre mère vivante.”