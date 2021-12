La statue de Robert E. Lee à Charlottesville sera fondue en une nouvelle œuvre d’art publique

CHARLOTTESVILLE, Virginie – La statue du général confédéré Robert E. Lee qui a suscité de violentes manifestations à Charlottesville, en Virginie, sera fondue et transformée en une nouvelle œuvre d’art public par un centre du patrimoine afro-américain.

Le conseil municipal a décidé comment disposer de la statue désormais retirée au centre du rassemblement Unite the Right en 2017 lors d’une réunion qui s’est prolongée jusqu’à mardi matin, a rapporté The Daily Progress.

Un piéton passe devant une statue du général confédéré de la guerre de Sécession Robert E. Lee, avant le premier anniversaire du rassemblement fatal des nationalistes blancs, à Charlottesville, Virginie, États-Unis, le 1er août 2018. (REUTERS/Brian Snyder)

La statue de Lee et une autre du général confédéré Thomas « Stonewall » Jackson ont été enlevées le même jour en juillet. La ville a reçu six propositions d’entités intéressées par l’une des deux, selon le journal.

Les membres du Conseil ont voté pour faire don de la statue de Lee au Jefferson School African American Heritage Center, dont la proposition « Swords Into Ploughshares » a reçu près de 30 lettres de soutien d’organisations et de particuliers, y compris les Descendants of Enslaved Communities de l’Université de Virginie et les descendants de Monticello communauté asservie.

Des employés de la ville drapent une bâche sur la statue du général confédéré Robert E. Lee dans le parc de l’émancipation à Charlottesville, en Virginie, le mercredi 23 août 2017. (The Associated Press)

« Notre espoir avec » Swords into Ploughshares « est de créer quelque chose qui transforme ce qui était autrefois toxique dans notre espace public en quelque chose de beau qui puisse refléter davantage les valeurs sociales de l’ensemble de notre communauté », a déclaré la directrice exécutive du centre, Andrea Douglas. « Nous donnons aux gens la possibilité de s’engager avec nos propres récits et nos propres histoires. Ce projet offre une feuille de route pour que d’autres communautés fassent de même. »

Des travailleurs retirent une statue du général confédéré Robert E. Lee, après des années de bataille juridique sur le monument litigieux, à Charlottesville, Virginie, États-Unis, le 10 juillet 2021. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Le communiqué de presse du centre du patrimoine dirigé par des Noirs a également indiqué qu’un « processus d’engagement communautaire » informera le projet d’art public, pour lequel 590 000 $ ont déjà été collectés.

Le conseil n’a voté que sur la disposition de la statue de Lee mardi matin, a rapporté le journal. Son retrait cet été est intervenu plus de cinq ans après que les militants de la justice raciale ont renouvelé leurs efforts pour le supprimer, attirant l’opposition des groupes racistes qui ont abouti au rassemblement meurtrier de 2017. Le plus haut tribunal de Virginie a décidé que la ville pouvait retirer les statues de Lee et Jackson.