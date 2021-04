La statue du prince Philip se rapproche alors que Sturgeon, Boris et Starmer reviennent au plan – EXCLUSIF | Politique | Nouvelles

Des sources proches de Boris Johnson et Sir Keir Starmer ont déclaré que les deux hommes étaient d’accord avec le concept, aux côtés du SNP qui se bat pour conserver le contrôle de Holyrood. Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que le Royaume-Uni célébrerait le 70e anniversaire de Sa Majesté la Reine en tant que monarque avec un week-end de célébrations à succès entre le 2 et le 4 juin 2022 – la première fois qu’un monarque britannique atteindra cette étape historique.

Diverses idées ont été suggérées, notamment le changement de nom du Royal Naval College de Dartmouth, où le duc a rencontré la reine pour la première fois.

Cependant, le centre commercial de Londres a été largement présenté comme une idée et la pièce achevée pourrait rejoindre le roi George VI et le mémorial de la reine Elizabeth, situé entre le centre commercial et les jardins Carlton.

La statue de la reine mère a été érigée en 2009 et a coûté 2 millions de livres sterling et a été financée par la production d’une pièce unique de cinq livres commémorant le 80e anniversaire de la reine.

No 10 sources hier soir ont déclaré qu’il y avait une «musique d’ambiance très positive» du Premier ministre sur le concept d’un héritage durable au duc d’Édimbourg, décédé à l’âge de 99 ans.

Une source de haut niveau a ajouté à l’Express: «Le Premier ministre tient à la perspective d’un mémorial, mais au bon moment.

«Nous pensons à long terme ici et le jubilé de platine pourrait être le moment de le dévoiler.»

Une source travailliste a déclaré: “Un mémorial durable pour le duc est le moyen idéal de se souvenir de ses décennies de service public, mais le calendrier est essentiel ici.”

Une source du parti SNP a déclaré: “Notre politique est de conserver la monarchie après l’indépendance, un hommage approprié serait une proposition intéressante.”

Il a ajouté à cette publication: «La reine pourrait certainement le dévoiler lors du Jubilé de platine l’année prochaine, ce serait un moment merveilleux.

«Je pense que le prince Philip est quelqu’un qui se consacre à la reine, à l’institution et à la monarchie.

«Son décès, c’est comme tourner une page de notre histoire.»

En ajoutant l’emplacement, M. Fitzwilliams a déclaré que le centre commercial de Londres serait une «excellente idée».

Le palais de Buckingham n’a pas pu être joint pour commenter hier soir.