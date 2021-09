La statue du rond-point de la reine mère détruite par les habitants après des problèmes de circulation – “Mindfield !” | Royale | Nouvelles

in

Dévoilé en 2016, le rond-point de la statue a été appelé « mindfield » par les résidents locaux après une série de problèmes de circulation. La sculpture en bronze de 9 pieds 6 pouces (3 m) a été conçue par Philip Jackson et dévoilée par la reine il y a cinq ans.

La sculpture montre la reine mère à l’âge de 51 ans et un deuxième moulage de la sculpture se trouve au centre commercial de Londres à côté de son mari, le roi George VI.

La reine et le duc d’Édimbourg ainsi que le prince Charles et Camilla ont dévoilé la statue en 2016 avant de visiter Poundbury.

Le prince Charles a déclaré lors de la cérémonie de dévoilement que le projet n’était qu’un “simple rêve”.

“C’est avec une immense fierté et en mémoire affectueuse de ma grand-mère chérie que j’invite Votre Majesté à dévoiler la statue de la reine Elizabeth la reine mère et à déclarer ainsi ouverte sa place”, a-t-il déclaré.

LIRE LA SUITE: L’horaire de la reine dans son intégralité: CINQ événements auxquels la reine assistera en octobre

Cependant, la statue a été critiquée par les résidents locaux qui prétendent que la sculpture devrait montrer l’amour du royal pour les fleurs et le jardinage, plutôt que d’être placée au milieu d’un rond-point très fréquenté.

Le résident local Martin Ridley a déclaré au Dorset Echo: «Connaissant l’amour de la reine maman pour les fleurs et le jardinage, il ne devrait pas être au-delà de la largeur des planificateurs de Poundbury (ou de leur budget) de commissionner Alan Titchmarsh ou Monty Don ou les deux pour entourer la reine maman par exemple avec un rond-point ou un “carré” de verdure, de plantes vivaces et de roses (sa fleur préférée) pour offrir à HM un cadre confortable, attrayant et sûr qui rencontrerait certainement l’approbation de son petit-fils.

Créé « selon les principes du prince Charles », les habitants ont déclaré que conduire dans le quartier était « gratuit pour tous ».

La statue est construite à la périphérie de Dorchester, où le domaine de Poundbury a été conçu comme une « nouvelle approche » de l’urbanisme.

A NE PAS MANQUER

Le prince Charles a failli être kidnappé aux mains d’une foule de femmes [INSIGHT]

Le déjeuner préféré de la reine mis à nu par le chef royal – « Pas d’amidon » [UPDATE]

Le style des années 1970 de la princesse Anne – « chic, classe et grandeur féminine » [REVEAL]

Darren Stocke, un instructeur de conduite à la retraite dans la région, a déclaré au Dorset Echo que donner des cours de conduite dans la région était un « champ d’esprit ».

“C’est conçu pour ralentir le trafic mais ça ne fonctionne pas”, a-t-il déclaré.

« Vous pourriez traverser en voiture et quelqu’un pourrait s’arrêter juste devant vous parce qu’il ne sait pas ce qu’il fait – c’est un champ de mines.

« Ce n’est pas n’importe quel type de rond-point.

“La véritable statue de la reine mère est gratuite pour tous – personne n’a la priorité sur quiconque.”