La stratégie « à l’épreuve des bombes » de la Super League européenne face à l’UEFA

02/09/2021 à 14:24 CEST

Le projet de la Super ligue il est arrêté, mais en aucun cas mort. Et d’autant moins que les dernières décisions de justice ont donné raison à leurs promoteurs et ont interdit à l’UEFA tout type de sanctions ou de menaces. Il y a quelques jours, sans aller plus loin, ‘Der Spiegel’ a rapporté que les promoteurs, avec le Barça, le Real Madrid et la Juventus à la barre, travaillaient avec Flint, une entreprise de marketing et de relations publiques s’installe à Londres, pour déterminer les prochaines étapes.

Selon les médias allemands, la société susmentionnée prépare un document intitulé « Ouvrir la voie à la Super League : stratégies pour se reconstruire, redémarrer et gagner ». La planification qui est en cours de préparation sera « à l’épreuve des bombes & rdquor ; contre l’UEFA et son monopole actuel. Les sources de la concurrence n’ont ni confirmé ni démenti la nouvelle à ce journal. De la part des membres fondateurs règne un silence absolu alors que, comme ils l’ont déjà reconnu publiquement, ils continuent à travailler sur un projet ambitieux et innovant.

De la nouvelle stratégie de la Superliga, on peut deviner qu’elle sera basée sur la prudence et le calme. La précipitation n’était pas une bonne alliée au moment d’annoncer et d’expliquer la compétition au monde du football. Au-delà des défauts de forme et de fond qu’il peut y avoir, il y a eu des erreurs de communication qui ne veulent pas se répéter. Ceci est démontré par le fait que les organisateurs ont choisi de quitter la ligne de front des médias même lorsque les décisions judiciaires ont légitimé leurs intentions.

Cela ne signifie pas pour autant que le Barça, Madrid et la Juventus ont assoupli leur position ferme. Au contraire. Cet été, chaque fois que l’on vous a posé des questions sur le sujet, Joan Laporta Il a manifesté dans le même sens : « Le projet est toujours vivant. Nous ne nous excuserons pas de vouloir être maîtres de notre destin & rdquor ;. Le président du Barça a en effet rencontré Florentin et Agnelli à Barcelone début août. Le projet, petit à petit, avance. Et, formellement, aucun des 12 fondateurs ne l’a abandonné.