La stratégie Covid de Joe Biden attaquée par Boris Johnson alors qu’il fouille les changements de règles aux États-Unis | Politique | Des nouvelles

La semaine dernière, les autorités sanitaires américaines ont réduit le nombre de jours d’isolement pour les cas asymptomatiques de 10 à cinq. Les Centers for Disease Control and Prevention ont également déclaré que les personnes asymptomatiques après l’isolement devraient suivre pendant cinq jours le port d’un masque lorsqu’elles sont entourées d’autres personnes.

Les États-Unis ont pris la décision d’aider à réduire le nombre de personnes en arrêt de travail avec Covid.

Avec Omicron beaucoup plus transmissible que les variantes précédentes, on craignait que la propagation rapide de la souche submerge les services publics clés en raison du nombre de membres du personnel isolés.

M. Johnson s’est retrouvé sous la pression croissante de députés d’arrière-ban et d’entreprises pour suivre les États-Unis et réduire le temps d’isolement en Angleterre.

Cependant, s’adressant à des radiodiffuseurs lors d’une visite dans un centre de vaccination au stade Stoke Mandeville à Aylesbury, dans le Buckinghamshire, il a rejeté les demandes.

Dans un passage à peine voilé à la décision des États-Unis, il a déclaré que l’isolement pendant seulement cinq jours risquait d’entraîner encore plus de personnes en arrêt de travail.

M. Johnson a averti qu’une augmentation du risque de transmissibilité en réduisant la période d’isolement pourrait entraîner encore plus d’infections et encore plus contraint à la quarantaine.

Le Premier ministre a déclaré: « Nous continuerons d’examiner les périodes d’infectiosité, mais l’essentiel est que nous ne voulons pas relâcher les gens sur le lieu de travail alors qu’ils sont toujours contagieux.

« Et le risque est que vous multipliiez par trois le nombre de personnes qui retournent sur le lieu de travail et qui sont contagieuses.

« Donc, vous pourriez avoir un effet pervers sur la main-d’œuvre si vous voyez ce que je veux dire, c’est donc l’argument que nous examinons. »

Les Britanniques vivant en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord sont actuellement tenus de s’isoler jusqu’à 10 jours, mais peuvent être libérés plus tôt s’ils renvoient des tests négatifs aux tests de flux latéral les jours six et sept.

Les chiffres officiels montrent que 110 000 employés étaient en arrêt maladie le soir du Nouvel An, dont près de 50 000 à cause du virus.

M. Johnson a admis aujourd’hui que la pression sur le NHS pour les « deux prochaines semaines et peut-être plus » allait être « considérable ».

Il a ajouté: « Je pense que nous devons reconnaître que la pression sur notre NHS, sur nos hôpitaux, va être considérable au cours des deux prochaines semaines, et peut-être plus. »

Le chef conservateur s’est engagé à « veiller à ce que nous prenions soin de notre NHS de toutes les manières possibles » et a déclaré aux journalistes qu’il cherchait des moyens de redistribuer le personnel pour aider les hôpitaux en difficulté.

Il a déclaré: « J’apprécie les pressions que subissent nos hôpitaux, je pense qu’il est vital que nous nous assurons de les aider en essayant de contenir la pandémie de la manière que j’ai indiquée.

« Alors faites tout ce que j’ai dit, assurez-vous de suivre un plan B, d’être boosté mais aussi d’aider le NHS avec ses besoins en personnel, et nous examinons ce que nous pouvons faire pour déplacer les gens dans ces domaines qui sont particulièrement touché. »

Le conseiller médical en chef du président Biden, le Dr Fauci, a défendu la semaine dernière la décision de réduire la quarantaine à cinq jours.

« Si vous êtes asymptomatique et que vous êtes infecté, nous voulons ramener les gens au travail, en particulier ceux qui occupent des emplois essentiels au bon fonctionnement de notre société », a-t-il déclaré.

« Au lieu de garder les gens hors de combat, sans travail, hors de la société, pendant 10 jours, si vous êtes infecté et sans symptômes, vous avez cinq jours d’isolement et vous pouvez ensuite retourner dans la société avec un masque porté systématiquement . »

Il a ajouté que « rien ne sera à 100% » lorsqu’on lui a demandé s’il était certain que la stratégie ne conduirait pas à une nouvelle augmentation des infections.