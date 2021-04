La stratégie de bande C de Verizon montre la force du spectre 2,5 GHz de T-Mobile

Verizon a été la première entreprise à vraiment impressionner les gens avec des vitesses sans fil incroyables sur son réseau 5G à ondes millimétriques ultra large bande. Même si les vitesses continuaient de grimper, la couverture était un problème constant avec une faible pénétration du bâtiment et des performances irrégulières, même avec une ligne de visée vers la tour. Verizon a dépensé beaucoup en bande C avec une moyenne de 161 MHz dans tout le pays une fois qu’il est disponible. Verizon a annoncé qu’il travaillait avec ses partenaires Ericsson et Samsung et a commencé à déployer des équipements C-Band dans ses tours afin de pouvoir basculer le commutateur C-Band dès que possible.

Au premier trimestre de 2022, Verizon prévoit de mettre en service la bande C 5G sur 46 marchés qui bénéficieront d’une disponibilité plus précoce de la bande C. Cela se traduira par une couverture pour plus de 100 millions de personnes. En 2022 et 2023, Verizon prévoit d’augmenter ce nombre à 175 millions. Cela est dû au fait que la bande C n’a pas été entièrement autorisée à être utilisée avant la fin de 2023. Une fois que tout sera disponible, Verizon s’attend à ce que la bande C couvre plus de 250 millions de personnes.

Dans un article de blog, le président de la technologie de T-Mobile, Neville Ray, n’a pas tardé à souligner que la stratégie C-Band de Verizon ne fait que souligner le leadership du réseau 5G de T-Mobile. T-Mobile a rapidement pris les devants dans la couverture 5G à l’échelle nationale. Le réseau 5G de T-Mobile est construit sur une base de couverture en bande basse 5G avec un spectre de bande moyenne de 2,5 GHz de Sprint, ajoutant de la capacité et de la vitesse dans les zones qui en ont le plus besoin. T-Mobile appelle ce spectre Ultra Capacity et en couvre déjà 125 millions de personnes. Ce nombre devrait passer à 200 millions d’ici la fin de 2021, 250 millions d’ici la fin de 2022 et 285 millions d’ici la fin de 2023.

T-Mobile tient également à souligner que son spectre de 2,5 GHz aura une propagation supérieure à la bande C de 3,7 GHz à 3,98 GHz. Cela signifie que pour le même nombre de tours, T-Mobile pourra couvrir une plus grande surface. Enfin, T-Mobile a également participé à la frénésie des achats de C-Band en prenant un spectre clé dans des domaines où il estime que sa capacité actuelle sera remise en question. Le spectre de la bande C commencera à être disponible à la fin de 2021 dans une version limitée. Cela donnera à Verizon environ 60 MHz et AT&T environ 40 MHz. Le reste du spectre ne sera disponible qu’à la fin de 2023.

Même ainsi, les trois grands opérateurs sont prêts à utiliser C-Band dans une certaine mesure et pour beaucoup d’entre nous, C-Band sera la clé pour offrir une véritable expérience de nouvelle génération, d’autant plus que bon nombre des meilleurs forfaits de téléphonie mobile disponible aujourd’hui prend en charge la 5G.

