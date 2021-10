La stratégie de gravure de pièces de Shiba Inu peut-elle résoudre la grande critique de Michael Burry ?

de Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) attirer l’attention du monde de la cryptographie a suscité l’admiration de ses adeptes – et la colère absolue de ses détracteurs. Une multitude de coups contre le réseau altcoin ont eu lieu au cours des six derniers mois, commençant juste à l’époque où il a commencé une montée verticale abrupte à son plus haut niveau historique au printemps. Depuis lors, tout investisseur en crypto au courant de Shiba Inu a une position ferme à ce sujet, qu’elle soit haussière ou baissière. Maintenant, le réseau a attrapé la critique de nul autre que la superstar d’investissement Michael Burry, qui n’a pas peur de parler négativement de l’altcoin. Mais, une stratégie de gravure de pièces Shiba Inu peut-elle invalider les mots durs de Burry et d’autres ours SHIB ?

Source : Shutterstock

Michael Burry se fait entendre sur l’altcoin, et ce n’est pas comme le souhaiteraient les investisseurs de SHIB. La star de l’investissement, connue pour avoir profité de la crise des prêts hypothécaires à risque de la fin des années 2010, a émergé cette semaine pour qualifier le SHIB d’« inutile ». Plus précisément, Burry a ciblé l’approvisionnement monolithique de Shiba Inu de 1 quadrillion de jetons :

« Je dis juste qu’un quadrillion de secondes équivaut à environ 32 millions d’années. Un quadrillion de jours équivaut à 2,7 billions d’années, ou tout le temps, depuis le début de l’univers, multiplié par 71 000. En d’autres termes, inutile.

La combustion de pièces de monnaie Shiba Inu peut-elle réparer l’inutilité de la pièce?

Une chose à laquelle les investisseurs deviennent attentifs en ce qui concerne ces altcoins spéculatifs comme Shiba Inu est la tokenomics. Souvent, bon nombre de ces écosystèmes symboliques prospèrent grâce à l’offre et à la demande, entraînés par une fonction de combustion de jetons. Lorsque des transactions se produisent, les protocoles suppriment souvent de petites quantités de jetons du commerce. Ils le livrent ensuite à une adresse « brûlée », sous le nom de frais de transaction. L’adresse est un portefeuille mort, sans accès donné à personne, afin de supprimer définitivement ces jetons de l’offre en circulation.

C’est grâce à une stratégie de gravure de pièces Shiba Inu que SHIB peut émettre des critiques comme l’invalide de Burry. Et bien que le réseau ait utilisé cette approche à deux reprises, il peut bénéficier d’une stratégie à plus long terme.

Lorsque SHIB a été créé, la moitié de l’offre de 1 quadrillion a été offerte au portefeuille de Ethereum (CCC :ETH-USD) co-fondateur Vitalik Buterin. Buterin a ensuite brûlé 90% de sa participation, éliminant ainsi près de 500 milliards de SHIB. Le reste a été reversé à un organisme de bienfaisance de secours contre les coronavirus dirigé par des membres de la Polygone (CCC :MATIC-USD) l’équipe du réseau. C’était la première brûlure, ce qui était complètement imprévu.

Plus récemment, le réseau a institué son propre brûlage de pièces, en conjonction avec un projet de blockchain appelé PERL (CCC :PERL-USD). En utilisant l’échange Shibaswap de Shiba, les utilisateurs pouvaient effectuer des échanges de jetons PERL et envoyer SHIB à une adresse de gravure. La combustion symbolique s’élevait à environ 25 000 $ de SHIB, ce qui, au moment de l’annonce, représentait un peu moins de 360 ​​millions de pièces.

C’est encore juste une baisse dans le puits en termes de taille. Il y a plus de 500 milliards de pièces en circulation, un chiffre que des critiques comme Burry s’en priveraient encore. Cependant, s’il devait s’inspirer de ses pairs, le réseau peut facilement faire taire la foule. Cela ne fait certainement pas de mal que cela catalyserait également les gains via l’offre et la demande.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.