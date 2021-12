La stratégie de marque intelligente de Crypto.com sera-t-elle payante ?

Crypto.com (CCC :CRO-USD) est un site Web qui, sans surprise, est consacré au trading d’actifs de crypto-monnaie. L’échange n’était pas particulièrement bien connu jusqu’à récemment. Cependant, la pièce CRO a bondi dans les tableaux de popularité suite à une stratégie publicitaire audacieuse.

Crypto.com a dépensé des tonnes d’argent pour parrainer des équipes sportives professionnelles, l’UFC et les courses de Formule 1, entre autres. Il a également embauché la star de cinéma Matt Damon en tant qu’ambassadeur de la marque. Et, plus récemment, il a fait un énorme pas en payant 700 millions de dollars pour les droits de marque pour le stade anciennement connu sous le nom de Staples Center à Los Angeles.

À la suite de tout ce marketing, le prix des jetons CRO est passé de 10 cents au cours de l’été à 90 cents en novembre. Depuis lors, le prix est retombé dans la fourchette des 50 centimes. Pourtant, cela a été une course impressionnante au milieu d’une vente massive sur les marchés plus larges des crypto-monnaies. Mais CRO sera-t-il à la hauteur du battage médiatique ?

La tristement célèbre malédiction du stade

Le revers de ce marketing astucieux est qu’il a un mauvais bilan historique, du moins en ce qui concerne les stades. En règle générale, lorsque les entreprises font un achat important mais ont un budget limité, cela indique que la direction peut prendre de l’avance sur elle-même.

J’ai récemment documenté la malédiction du stade par rapport à SoFi (NYSE :SOFI). SoFi est une autre entreprise avec un modèle commercial non éprouvé qui jette des tas d’argent pour nommer des stades sans avoir les flux de trésorerie sous-jacents pour soutenir des accords marketing aussi coûteux.

Il suffit de penser à d’autres sociétés qui ont payé les droits de dénomination des stades. Il y avait entre autres Enron Field, Invesco Field, Adelphia Coliseum, Chesapeake Energy Arena et American Airlines Center. Toutes ces entreprises ont connu des disgrâces dramatiques, avec fraude pure et simple dans certains cas.

Une entreprise comme SoFi ou Crypto.com est-elle forcément la prochaine Enron ou Adelphia ? Bien sûr que non. Cependant, c’est toujours un signal d’alarme lorsqu’une équipe de direction priorise les dépenses frivoles avant d’atteindre une rentabilité durable et solide.

Pourquoi Crypto.com pourrait briser la malédiction

Je suis en fait moins pessimiste pour Crypto.com que pour SoFi en ce qui concerne la malédiction du stade. Pourquoi ça? Dans le cas de SoFi, il tente de perturber le système bancaire traditionnel. C’est une entreprise à faible marge où SoFi essaie de gagner de l’argent en vendant des produits tels que des prêts étudiants. Le calendrier pour obtenir le remboursement d’un accord de stade massif n’est pas clair, pour le dire gentiment.

Avec Crypto.com, le cœur de métier repose beaucoup plus sur le battage médiatique que sur les fondamentaux réels. Une grande partie de la crypto-monnaie bénéficie actuellement d’un avantage de premier plan. Une crypto qui a une reconnaissance de nom peut obtenir une évaluation élevée malgré une utilité nulle dans le monde réel. Regardez le défilé de jetons meme liés aux chiens si vous doutez de moi sur ce point.

Il y a un flot d’échanges de crypto-monnaie parvenus là-bas. Alors que faire pour se démarquer ? L’achat d’un contrat de nommage de stade fait certainement l’affaire.

Crypto.com a payé un prix équitable pour une publicité massive

Il y avait des centaines d’entreprises point-com qui se sont écrasées et ont brûlé sans que personne ne s’en souvienne aujourd’hui. Pourtant, si vous mentionnez Pets.com, beaucoup de gens peuvent se souvenir de cette marionnette chaussette Pets.com idiote. Pourquoi ça? Parce que Pets.com a pris la décision folle d’acheter une publicité pour le Super Bowl sans avoir de revenus sérieux ni même un modèle commercial cohérent. Un coup publicitaire peut fonctionner même si l’entreprise sous-jacente a peu de mérite.

Avec la cryptographie, une grande partie de la bataille ne fait que faire de la publicité. Étant donné que les commerçants sont habitués aux jetons cryptographiques n’ayant aucune utilité réelle, le battage médiatique est le principal baromètre du succès. C’est un contraste frappant avec quelque chose comme SoFi, où le budget publicitaire doit se transformer en clients plus réels de prêts étudiants.

En ce qui concerne l’attention du grand public, Crypto.com a fait un grand succès avec son jeu de stade. Pour 700 millions de dollars, il a acheté une énorme quantité de publicité à l’avance. Bien sûr, la plupart étaient des médias qui dénigraient l’entreprise pour ses dépenses grandioses. Mais, comme on dit, la mauvaise publicité n’existe pas. Crypto.com a généré suffisamment de buzz pour ajouter des milliards de dollars à la capitalisation boursière de son token. Et cela générera des avantages de marque continus en continuant à avoir son nom sur le stade également.

Verdict de Crypto.com Coin

Le trading de crypto n’est pas l’entreprise la plus facile à modéliser financièrement. Comme nous l’avons vu avec Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) cette année, une fois que les intérêts commerciaux se tariront, les revenus peuvent chuter. Ce n’est pas une entreprise aussi stable que, disons, une bourse. La crypto est un marché frontalier et les investisseurs dans l’espace doivent dimensionner leurs positions en conséquence.

En plus de cela, Crypto.com n’était guère un nom familier avant le pari des droits de dénomination du stade. Avec quelque chose comme Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), il existe déjà une marque bien établie, une base d’utilisateurs et un groupe solide de partenaires et de bailleurs de fonds. Crypto.com a beaucoup de travail à faire pour atteindre un niveau similaire de durabilité commerciale.

Pour l’instant, cependant, je devrais juger leur jeu des droits de nommage des stades comme un succès. Le prix de son jeton, par exemple, a bondi de centaines de pour cent au cours d’une période généralement mauvaise pour la crypto-monnaie dans son ensemble. Et en crypto-monnaie, le simple fait d’avoir un jeton qui augmente est le meilleur type de marketing disponible. Reste à voir si la direction peut convertir le buzz en une entreprise durable. Mais au moins, il y a une chance de le faire fonctionner.

