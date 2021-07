La stratégie de Niemann pour le dernier jour à Tokyo

in

Joaquín Niemann en veut toujours plus. Cette ambition est ce qui le place parmi les meilleurs et c’est aussi celle qui ne le laisse pas satisfait après avoir effectué un tour de cinq coups sous le par sur le court le troisième jour de les Jeux Olympiques. Son meilleur jour jusqu’à présent à Tokyo.

‘Joaco’ a finalement explosé dans le Kasumigaseki Country Club est cependant conscient que remporter une médaille ne dépend plus uniquement de lui. “Ce sera difficile. Dans l’un d’entre eux, je peux faire un bon tour et me chercher pour les médailles, mais cela dépendra des leaders”, assume-t-il.

Ce scénario plus complexe ne le brouille pas. “Il faut sortir pour tout, être agressif.” Une stratégie qui s’appuie sur les bons sentiments de la dernière journée. “Les premiers jours, ça m’a pris un peu, j’étais en panne de rythme. Je ne me sentais pas très à l’aise. J’ai été très proche de faire de bons tours. Aujourd’hui, j’en ai fait moins, et ça pourrait être beaucoup mieux. J’ai fait quelques cadeaux au début”, se souvient-il.

Le temps s’est également réuni un rôle fondamental à Tokyo, même s’il ne l’expose pas comme excuse : “C’est la même chose pour tout le monde”, admet-il. “Hier dans les cinq premiers trous, je jouais de façon incroyable, et ça a été suspendu pendant deux heures. Ça m’a un peu ralenti, je me sentais très à l’aise. Mais ça fait partie de”.

Niemann arrive ainsi au dernier jour du golf olympique. Une expérience qu’il a tenté de vivre au-delà du court. “Incroyable. Plus que de jouer un tournoi de plus, je trouve que ce qui l’entoure est très divertissant. Être au village, concourir avec d’autres athlètes, ça donne de la magie aux Jeux Olympiques.”