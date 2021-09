La stratégie de Paloma Cuevas pour soigner son image sur les réseaux sociaux

Nouvelles connexes

Le 6 juillet 2020 est une date marquante dans la vie de Paloma Cuevas (49 ans). Ce lundi d’été, je l’ai socialisée et Enrique Ponce (49) confirmé par une déclaration que leur relation avait pris fin après 24 ans de mariage. La nouvelle circulait déjà dans les médias depuis plusieurs jours, mais n’avait pas été corroborée par l’ex-partenaire. A partir de ce moment, tous deux sont devenus les protagonistes de la presse rose et, afin de découvrir les détails de leur nouvelle vie, chacun de ses mouvements a commencé à être analysé en détail.

Garder la trace du droitier était beaucoup plus facile. Le jour même où l’ex-partenaire a publié la déclaration, Enrique Ponce a appelé Sálvame et, pour tenter de mettre fin aux rumeurs en son nom, a confirmé qu’il était enthousiasmé par une jeune femme, nommée Ana Soria (22), qu’il avait rencontré il y a des mois.

A partir de là, le torero et l’étudiant en droit ne se cachèrent plus. Sans craindre ce qu’ils vont dire, ils ont été vus publiquement et ont commencé à apparaître ensemble sur les réseaux sociaux. Grâce à leurs profils Instagram ils se sont vantés de leur amour et ont échangé des messages sans fin d’affection qui n’a fait que confirmer que leur relation se passait parfaitement. Cela s’est produit jusqu’aux derniers jours du mois de mai et du premier juin, lorsque tous deux ont décidé de disparaître du Web 2.0, supprimant leurs comptes personnels respectifs. Ponce l’a fait en premier, puis Ana.

Pendant tout ce temps, Paloma Cuevas a géré sa séparation en toute discrétion. Bien qu’il ait offert une déclaration au magazine ¡HOLA! et a été actif sur les médias sociaux, son profil Instagram a été soigné au millimètre. La mondaine s’est chargée de protéger son image, en recourant à une stratégie qui a été efficace pour elle.

Les seules photographies visibles dans le compte de Paloma Cuevas sont celles qu’elle a elle-même décidé de publier. L’ex-femme d’Enrique Ponce, qui dépasse les 162 000 followers, a interdit aux autres utilisateurs de mettre une étiquette à leur nom. Par conséquent, dans la section « tags » d’Instagram, il n’y a pas de publication. Pour mener à bien ce plan, le socialite n’a eu qu’à modifier les conditions de confidentialité de son profil. Plus précisément, la section que le réseau social a appelée « Photos dans lesquelles vous apparaissez ».

Mais au-delà du contrôle des photographies prises en son nom, Paloma Cuevas Elle est très stricte avec le reste des détails de son profil Instagram. Il partage généralement des images personnelles et avec son entourage le plus proche, ce qui implique seulement qu’il est une personne proche et familière. Beaucoup de ces instantanés ne sont pas à jour et remontent à plusieurs années.

Tant dans le flux que dans les histoires, Paloma Cuevas a également elle fait très attention à révéler les détails de son environnement. Bien qu’il ait rendu publics certains établissements qu’il visite ou lieux dans lesquels il se rend, contrairement à d’autres personnalités bien connues de notre pays, le mondain ne rend pas public, par exemple, le nom des hôtels dans lesquels il séjourne ou des locaux à ceux qui y assistent.

Photographies avec Ponce

Bien qu’ils aient signé le divorce en juillet dernier, un an après avoir annoncé leur séparation, Paloma Cuevas et Enrique Ponce ils ont une bonne relation. Cela a été réitéré par son environnement les fois où il a été interrogé sur le déjà ex-partenaire.

Actuellement, en fait, la mondaine maintient quelques publications avec le droitier dans son profil Instagram prudent. La plus ancienne date de 2020, peu de temps avant que leur séparation ne soit révélée. Là, on les voit poser à Bora Bora, quand ils ont célébré leur lune de miel. Dans deux autres, ils apparaissent en train de profiter d’une soirée entre amis. Ils se démarquent, Paula Echevarria (44) et Image de balise Miguel Torres (35).

