La stratégie de ressort hélicoïdal pour Moonshot investir dans des compressions courtes

Tous les quelques années, les hedge funds vendant à découvert reçoivent une visite surprise d’investisseurs à court terme.

Source : Shutterstock

Envisager GameStop (NYSE :GME). 10 000 $ investis dans GME au cours de son creux de 2020 se seraient transformés en 1,8 million de dollars lors de sa courte compression en 2021 – suffisamment pour que la plupart des Américains prennent leur retraite.

Une compression similaire sur KaloBios orchestrée en 2018 par l’investisseur controversé Martin Shkreli a rapporté 10 000% en cinq jours. Il n’y a pas de règle financière qui empêche les actions ou les options d’achat d’augmenter indéfiniment si les gens sont prêts à payer.

Mais trouver ces short squeezes implique plus que l’achat d’actions très shorts. Ces entreprises peuvent passer des années (ou des décennies) à languir dans l’obscurité.

Au lieu de cela, j’ai un système que j’appelle Investir à ressorts hélicoïdaux, composé de trois règles qui ont prédit d’innombrables compressions courtes, de de Tilray (NASDAQ :TLRY) Hausse de 270 % en 2021 à AMC (NYSE :AMC) 6x rebond. Cela aide également à éloigner les investisseurs des ratés qui vont à zéro.

Qu’est-ce que la compression courte ?

Avant d’entrer dans Investir à ressorts hélicoïdaux, examinons ce que signifient vraiment short et short squeezing. Une fois que vous commencez à chercher, vous trouverez des positions courtes partout.

Actions. Les hedge funds et les traders long-short parient souvent contre une action en vendant des actions qu’ils ne possèdent pas encore.

Marchandises. Les producteurs élimineront le risque de prix en vendant des récoltes ou d’autres produits sur le marché à terme avant qu’ils ne soient produits.

Change. Les contreparties des swaps de devises gagnent lorsque l’autre partie perd.

Options. Les options de vente longues et les options d’achat courtes sont conçues pour prendre de la valeur à mesure que le prix du titre sous-jacent baisse.

Dans tous ces cas, les investisseurs cherchent à Gain quand les prix baissent vers le bas. C’est un moyen intelligent de réduire les risques et de stabiliser le rendement de votre portefeuille d’actions.

Mais parfois, la cupidité prend le dessus sur les hedge funds de Wall Street. Plutôt que de réduire les risques ou de rechercher des gains mineurs, ces entreprises se tournent vers les profits de Moonshot. Selon la société d’analyse financière S3, les investisseurs ont réussi à vendre 141,8% du flottant de GameStop à découvert début janvier 2021. En d’autres termes, il n’y avait pas assez d’actions disponibles pour que les vendeurs à découvert clôturent leurs positions.

Cela crée un potentiel de « short squeeze », une hausse explosive des cours des actions qui se produit lorsque les shorts sont obligés de fermer des positions.

Gagner de l’argent en un clin d’œil

La compression courte fonctionne lorsqu’un petit groupe d’acheteurs déclenche une avalanche d’achats supplémentaires.

Premier achat. Les investisseurs achètent une action très short, faisant monter les prix légèrement (peut-être 10 %)

Rééquilibrage des vendeurs à découvert. Certains vendeurs à découvert voient le gain (ce qui augmente leur exposition à découvert de 10 % sur la base du dollar) et rachètent 10 % pour ramener leur exposition au pair.

Plus de hausses de prix. Ces transactions font monter les prix, incitant les acheteurs et les rééquilibreurs à acheter plus d’actions

Achat de panique. Les vendeurs à découvert à effet de levier commencent à recevoir des appels de marge et les achats s’accélèrent encore.

En d’autres termes, les investisseurs initiaux utilisent l’argent des autres à leur avantage. En déclenchant un effet boule de neige, ils peuvent transformer un petit investissement en gains démesurés.

Cependant, les acheteurs doivent également savoir quand vendre. Une fois que les vendeurs à découvert ont clôturé leurs positions, les achats de panique s’arrêtent et les prix reviennent à leur niveau d’origine. Cela peut prendre de 50 à 300 jours de bourse.

Investissement à ressort hélicoïdal : les trois règles pour acheter des compressions courtes

Étonnamment, la plupart des hedge funds ne sont pas si stupides (vraisemblablement, ce sont eux qui ont payé pour le cours d’économie de 50 heures). L’histoire est jonchée d’anciens de haut vol comme Fitbit et les détaillants en voie de disparition comme JC Penney, où les vendeurs à découvert hedgie ont fait de petites fortunes. Des études universitaires montrent que l’action moyenne fortement à découvert produit des rendements négatifs pour les propriétaires au fil du temps.

Cela met en place un jeu que j’appelle le ressort hélicoïdal. Lorsque tant d’actions de sociétés sont vendues à découvert, même de petites quantités d’achats peuvent déclencher une fuite.

Les actions fortement shortées ont tendance à avoir une volatilité plus élevée. Ils peuvent aussi occasionnellement « aller sur la lune ».

Règle d’investissement à ressort hélicoïdal n° 1 : Intérêt court élevé

Les jeux Coiled Spring commencent par avoir de nombreuses actions à découvert en pourcentage de son flottant. Je recherche des sociétés avec > 40 % d’intérêts à découvert, mais le chiffre peut descendre jusqu’à 20 % si l’action est inhabituellement illiquide ou contient un volume élevé d’options souscrites — des points bonus pour les sociétés où les vendeurs à découvert sont fortement endettés. . Ce sont tous des éléments qui créent le potentiel pour achat forcé.

Évitez les actifs que les fonds macro utilisent comme « paires de transactions ». Des actions comme Apple et Ford peuvent avoir un gros intérêt à découvert, mais les vendeurs à découvert utilisent le commerce pour éliminer le risque systémique plutôt que de parier sur une direction de prix particulière.

Règle d’investissement à ressort hélicoïdal n ° 2: prix d’entrée bon marché

L’achat de short squeezes implique de trouver des entreprises en déclin où chaque augmentation de dollar pressée signifie des rendements importants. (Remarque : c’est à l’opposé du commerce Momentum Master où vous recherchez des étoiles montantes).

C’est parce que les compressions courtes ne fournissent qu’une augmentation temporaire de la valeur des actions. Lorsque vous n’avez que deux à trois semaines pour réaliser un profit, cela aide à gagner à 1 $ plutôt qu’à 100 $.

Alternativement, les investisseurs expérimentés peuvent également envisager des options d’achat. Ces investissements plus risqués peuvent aider les investisseurs à acquérir une participation dans une action de 100 $ pour un investissement initial de 2 à 5 $.

Règle d’investissement à ressort hélicoïdal n ° 3: Amour pour l’entreprise (ou ses actions)

Les régulateurs ont renforcé les règles de manipulation du marché depuis l’époque du Silver Thursday. Peu de gestionnaires de fonds spéculatifs veulent risquer une peine de prison pour réaliser des bénéfices, ils ont donc tendance à éviter les compressions de prix de départ dans les actions à moyenne et grande capitalisation. (Ces manigances sont désormais généralement limitées aux micro-capsules).

Au lieu de cela, la plupart des compressions courtes reposent désormais sur les investisseurs de détail et les médias sociaux. L’investissement en essaim est beaucoup plus difficile à qualifier de « manipulation du marché » car il n’y a pas de coopération évidente entre les personnes impliquées.

Cela signifie que les cibles de short squeeze sont souvent des noms axés sur la vente au détail qui produisent des produits reconnaissables. Il est plus facile d’intéresser de jeunes investisseurs à une entreprise de marijuana comme Tilray qu’à une entreprise pénitentiaire à but lucratif comme Groupe GEO (NYSE :GÉO). Ainsi, lorsque vous achetez dans une courte période, assurez-vous que les autres aiment l’investissement autant que vous.

Comment utiliser l’investissement à ressort hélicoïdal

Je sais, il est souvent tentant d’acheter des actions fortement shorted dans l’espoir de décrocher une short squeeze. Mais l’intérêt court n’est qu’un élément d’un grand jeu de courte durée. Vous avez également besoin de suffisamment d’investisseurs pour déclencher un squeeze.

En suivant les trois règles que j’ai décrites pour l’investissement de Coiled Spring, vous êtes beaucoup plus susceptible de toucher des entreprises qui vont 5x…10x…50x et d’éviter les actions qui s’épuisent.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.