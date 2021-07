La stratégie de technologie dure de la Chine : idiote | Examen national ⋆ 10z viral

Le président chinois Xi Jinping arrive pour la réception de la Fête nationale à la veille du 71e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine à Pékin, le 30 septembre 2020. (Thomas Peter/.)

Xi considère peut-être les logiciels grand public comme triviaux, mais il s’agit d’un facteur clé du leadership qu’il souhaite en matière de technologie dure.

Le président chinois Xi Jinping déchaîne toute la force de l’État contre le secteur technologique du pays. Ce fut d’abord la quasi-disparition de Jack Ma, puis le retrait de la société de covoiturage Didi de tous les magasins d’applications mobiles. Plus récemment, le gouvernement s’est attaqué aux sociétés chinoises de tutorat en ligne, empêchant toute entreprise d’éducation de réaliser des bénéfices ou de recevoir des capitaux étrangers.

La plupart des observateurs l’ont interprété comme un jeu de pouvoir : l’affirmation par Xi de la domination de l’État sur des sociétés multinationales de plus en plus puissantes. D’autres, comme le chercheur en technologie basé à Pékin Dan Wang, accordent plus de crédit au parti, considérant la répression réglementaire comme une tactique délibérée dans la grande stratégie technologique de la Chine.

À la fin de l’année dernière, Wang a écrit que le gouvernement chinois considérait les « technologies dures » (semi-conducteurs, avions, etc.) comme « plus précieuses que les produits qui nous plongent plus profondément dans le monde numérique ». L’objectif du parti, affirme-t-il, est de « comprimer les primes de salaire et de statut des secteurs de l’Internet et de la finance » et ainsi pousser les travailleurs et les investisseurs vers des marchés jugés plus importants d’un point de vue stratégique.

Dans un article récent des Affaires étrangères, Wang décrit cette politique comme une poussée vers l’autosuffisance technologique, stimulée en grande partie par les effets de la guerre commerciale de Trump. Les restrictions à l’exportation au cours des dernières années ont laissé des entreprises telles que Huawei sans intrants de haute technologie clés pour leur équipement. Désormais, les entreprises technologiques chinoises « essaient de trouver des alternatives nationales ou de concevoir elles-mêmes les technologies nécessaires ». Selon Wang, « le pari de Trump a accompli ce que le gouvernement chinois n’a jamais pu : aligner les incitations des entreprises privées avec l’objectif d’autosuffisance économique de l’État ».

En effet, le progrès technologique en Chine est venu presque entièrement du secteur privé, avec le soutien du gouvernement mais pas sous sa direction. Alors que des entreprises telles que Baidu, Alibaba et Tencent ont réalisé des valorisations spectaculaires, les efforts de Pékin en matière de technologie, axés principalement sur le matériel comme les semi-conducteurs et les avions, ont été ternes.

À première vue, la fabrication de matériel complexe ressemble à quelque chose pour lequel un État communiste devrait être relativement bon. La fabrication de puces, par exemple, nécessite des capitaux à grande échelle et à long terme, dont Pékin possède les deux. Pourtant, bien qu’elle ait reçu des milliards dans le cadre de l’initiative Made in China 2025 du parti, la fonderie publique chinoise de semi-conducteurs, SMIC, est loin derrière les concurrents étrangers dont elle dépend de la technologie.

Cette déficience est une conséquence du fait que le « transfert » et le vol de technologies qui ont bien fonctionné pour le secteur des logiciels chinois ne fonctionnent pas pour la fabrication de haute technologie. Le matériel complexe présente des “effets de courbe d’expérience” – des retours élevés sur les connaissances accumulées par les équipes travaillant sur des projets à long terme – qui ne peuvent pas être reproduits à partir de tout. Un pirate informatique dans un garage peut lancer une entreprise Internet grand public du jour au lendemain ; un constructeur de moteurs à réaction met de nombreuses années et des centaines d’employés à démarrer.

Ce n’est pas un hasard si Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), le premier producteur mondial de puces, a été fondée par un vétéran de Texas Instruments depuis 25 ans. Ni que le succès de l’entreprise ne dépende de relations étroites avec les sociétés d’électronique occidentales qui font confiance à TSMC pour leur propriété intellectuelle. Le capital organisationnel qui a propulsé TSMC au sommet de la production mondiale de puces est pratiquement impossible à reproduire dans un pays où la propriété intellectuelle est facilement volée et où les entreprises sont susceptibles de refuser des contrats.

Considérez la pénurie actuelle de puces : si la Chine était un fournisseur clé de semi-conducteurs, il n’est pas difficile d’imaginer l’arrêt des exportations du PCC. En raison du risque politique et juridique, il est peu probable que les fonderies de puces chinoises reçoivent le coup d’envoi qui les ferait progresser le long de la courbe d’expérience.

Si Wang a raison de dire que Pékin essaie de pousser les travailleurs et les investisseurs vers la technologie dure, alors sa décision de mettre à genoux les sociétés de logiciels s’avérera probablement contre-productive. D’une part, l’ingérence capricieuse dans les affaires des entreprises est précisément le genre de comportement qui inhibe la formation du capital organisationnel nécessaire à la production de matériel — déplacer des ingénieurs logiciels dans des rôles matériels ne résout en rien le problème.

Deuxièmement, et tout aussi important, le logiciel et le matériel entretiennent une relation de développement symbiotique. Considérez l’intelligence artificielle, qui prend en entrée des données, des algorithmes et de la puissance de calcul (pour faire simple). Le développement de chaque composant de cette « triade » d’IA alimente le reste. Une économie avec des capacités logicielles avancées est une économie qui demande plus de puissance de calcul. L’existence de grandes entreprises qui excellent dans la collecte de données (grâce à des protections de la vie privée pratiquement inexistantes) et dans leur analyse (la Chine produit plus d’articles sur l’IA que les États-Unis ; une mesure grossière, mais une mesure néanmoins) augmente les rendements du développement de matériel domestique.

En d’autres termes, le rétrécissement du secteur des logiciels grand public réduit nécessairement la demande intérieure de matériel de pointe. Aux États-Unis, les ventes d’ordinateurs Mac ont longtemps tiré les revenus d’Intel, subventionnant ainsi la R&D matérielle. Il s’agit d’une externalité positive pour l’économie, car la puissance de calcul destinée aux utilisations insignifiantes des consommateurs est à la disposition, par exemple, des chercheurs du gouvernement et de l’armée.

Xi considère peut-être les logiciels grand public comme triviaux, mais il s’agit d’un facteur clé du leadership qu’il souhaite en matière de technologie dure. En mettant en évidence la volonté du parti de saper les entreprises, Xi a rendu moins probable que la Chine parvienne à une « innovation indigène ».