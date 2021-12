La stratégie de transfert de Leeds remise en question au milieu d’une erreur de Junior Firpo

Un expert a semblé remettre en question la stratégie de transfert de Leeds United au milieu des luttes de l’arrière gauche Junior Firpo.

Les Blancs ont perdu Ezgjan Alioski cet été après avoir été incapable de le lier à un nouveau contrat. Le Nord-Macédonien a ensuite rejoint Al-Ahli dans la ligue saoudienne.

Leeds a fait des recherches approfondies pour trouver son remplaçant avant d’atterrir sur Firpo, puis à Barcelone. Le joueur de 25 ans semblait bien convenir et avait une grande admiration pour le manager Marcelo Bielsa.

Leeds a dépensé 13 millions de livres sterling pour amener Firpo à Elland Road. Mais le défenseur a eu du mal à s’adapter à la vie en Premier League.

Il a inscrit un but contre son camp lors de la défaite 2-1 à domicile contre West Ham fin septembre. Firpo a également été déchiré par Tariq Lamptey de Brighton et a décollé à la mi-temps dans le match nul et vierge sur la côte sud.

L’ancien manager Alex McLeish pense qu’il faudra peut-être un certain temps au joueur pour atteindre les niveaux d’Alioski.

« Nous avons dit à propos d’Alioski qu’il était un ailier converti converti d’un ailier gauche », a-t-il déclaré à Football Insider.

« Pendant une période de 10 ans en France, ça se passait beaucoup. Ils sont venus de France dans des équipes comme l’Italie et l’Angleterre, jouant ce rôle d’ailier, d’attaquant, parce qu’ils n’étaient pas très bons en défense.

« Cela a été nivelé à Alioski mais je pensais qu’il avait grandi dedans.

« Faire venir Firpo, ça sonnait comme un gros plan et un bon plan, venant de Barcelone. Il a lutté depuis qu’il est entré.

« Faire face à la vitesse, au rythme et aux capacités techniques des joueurs de Premier League s’est avéré très difficile pour lui.

« Soit il a du travail devant lui, soit c’est peut-être trop difficile pour lui. »

Newcastle, West Ham ou Ajax ? Quelle est la prochaine étape pour le gardien de Man Utd Dean Henderson?

Leeds vise à rester sur place en janvier

Pendant ce temps, la cible de transfert de Leeds, John Swift, ne quittera pas Reading dans la fenêtre de janvier.

C’est selon le Reading Chronicle, qui prétend que Swift n’a pas l’intention de quitter le club en milieu de saison.

Cependant, sa position est intrigante car il sera libre de partir en juin une fois son contrat expiré.

L’impressionnant record de buts de Swift signifie qu’il n’est pas surprenant que Leeds soit intéressé. L’Anglais possède un record de huit buts et neuf passes décisives en 21 matches de championnat, tous depuis le milieu de terrain central.

Leeds devra combattre ses rivaux du Yorkshire Sheffield United s’ils veulent décrocher l’as en forme.

LIRE LA SUITE: Victor Orta «déchire» le plan de transfert original de Bielsa alors que la crise de Leeds suscite une idée plus coûteuse