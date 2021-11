Valtteri Bottas était dynamique après avoir obtenu la pole position à Interlagos, affirmant que son plan « fonctionnait parfaitement » lors des qualifications de sprint.

Le pilote Mercedes a réussi à battre Max Verstappen dans le virage 1 après avoir démarré avec des pneus tendres dans le sprint, et a conservé son avance tout au long de sa troisième pole position en quatre courses.

S’il était heureux de son propre succès, le Finlandais a également réservé des éloges à son coéquipier Lewis Hamilton qui a gagné 15 places au sprint pour terminer cinquième, mais reviendra à la 10e place une fois qu’une autre pénalité de grille sera appliquée.

« C’était une bonne chose – tout a fonctionné comme nous l’avions prévu », a déclaré Bottas par la suite, cité par Crash.net.

« Nous avons choisi de partir en pneus tendres car nous savions que la meilleure chance de prendre la tête aujourd’hui était au départ, même si cela rendrait la fin de course très délicate. Mais cela a parfaitement fonctionné.

« Ce n’était pas facile jusqu’à la fin, définitivement les pneus ont commencé à être assez finis, donc il s’agissait simplement d’éviter les erreurs et d’essayer de rester concentré. Aujourd’hui était un bon jour.

« Je suis également heureux que Lewis ait réussi à se hisser à la cinquième place, ce qui signifie qu’il y aura beaucoup d’opportunités pour demain et nous pouvons encore, même avec les problèmes de ce week-end, obtenir un excellent résultat demain. »

Valtteri Bottas prend l’avantage sur Max Verstappen ! #BrésilGP #F1Sprint pic.twitter.com/n1p0p7ujty – PlanetF1 (@Planet_F1) 13 novembre 2021

En ce qui concerne le sprint dans son ensemble, le Finlandais a pu s’enfuir au départ alors que Verstappen peinait au début, et la baisse de la température de la piste a semblé jouer entre ses mains car elle a contribué à rendre ses pneus tendres plus durables et lui a donné le capacité à garder le Red Bull derrière.

Avec cela, il a ajouté qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour maximiser ce qu’il y avait sous lui pendant les 24 tours.

« Je me concentrais simplement sur le relais le plus rapide possible et cela signifie gérer les pneus tendres », a déclaré Bottas.

« Surtout au début, j’essayais de créer un écart mais sans tuer les pneus immédiatement, puis j’essayais juste d’optimiser le rythme mais il y avait pas mal de gestion avec les pneus tendres aujourd’hui, surtout dans certaines parties de la piste .

« Vers la fin, j’ai juste essayé de faire sortir chaque morceau que j’avais du pneu. »

Le week-end de sprint offrira à chaque pilote un choix libre de pneus au début de la course, ce qui offrira un mélange d’options stratégiques sur tout le terrain.

Mais Bottas ne regarde pas trop loin et espère juste avancer pas à pas.

« Évidemment en partant de la pole, en espérant garder la tête et partir de là », a-t-il déclaré. « Demain sera assez ouvert en termes de stratégie pour chaque équipe, nous pouvons commencer avec n’importe quel pneu et nous essaierons de faire le meilleur plan possible. »