La stratégie d’Ocon montre que opposer Hamilton était le bon choix

Mercedes pense que sa décision d’appeler Lewis Hamilton dans les stands dans les dernières étapes du Grand Prix de Turquie a été justifiée par le seul pilote qui a terminé la course sans changer de pneus.

Hamilton a critiqué son équipe à la radio après l’avoir appelé depuis la troisième place avec huit tours pour monter un nouveau train de pneus intermédiaires. Il est tombé à la cinquième place à l’arrivée.

Le seul autre pilote à n’avoir pas encore effectué un arrêt au stand lors de l’arrivée d’Hamilton, Esteban Ocon, a continué jusqu’à la fin de la course sans s’arrêter. Il a terminé un tour en arrière et a déclaré qu’il aurait crevé s’il était allé un tour plus loin.

Le directeur technique de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que la baisse du rythme d’Ocon au cours des derniers tours montrait qu’amener Hamilton était la bonne chose à faire.

« Si vous regardez Esteban, il s’est fait dépasser par Lance [Stroll] environ cinq ou six tours de la fin. Il a terminé 17 secondes derrière lui. C’est à cette vitesse que vous tombez.

Galerie : le Grand Prix de Turquie 2021 en imagesLorsque Hamilton s’est arrêté, il avait 11 secondes d’avance sur Charles Leclerc et Sergio Perez. Pitting Hamilton l’a laissé tomber derrière ces deux pilotes, mais Shovlin a déclaré que l’équipe craignait d’avoir perdu encore plus de places en restant à l’écart.

« C’est ce que nous avons en tête, ce n’est pas seulement si nous pouvons continuer à ce rythme. Esteban a perdu encore deux secondes dans ce genre de court jusqu’à l’arrivée, et c’est là que ça tourne mal.

« Nous allons donc le parcourir et revérifier, mais nous sommes à peu près certains que nous aurions perdu ces deux places, si nous n’avions pas été menacés par plus. »

La seule façon d’assurer une meilleure position finale à Hamilton aurait été de changer ses pneus beaucoup plus tôt dans la course, estime Shovlin. Il a perdu cinq secondes en combattant pour la position avec Perez aux tours 33 et 34, après quoi Max Verstappen devant lui s’est arrêté.

« Lewis a évidemment eu ce combat avec Perez et peu de temps après, quand [Perez] décidé d’arrêter la question pour nous était est-ce que nous allons certainement devoir prendre une autre série d’intermédiaires?

« Nous pensions attendre et voir parce que cela ouvrait deux possibilités. L’un est que, s’il passe au sec, Lewis est soudainement de retour dans la lutte pour la victoire parce qu’il a regagné tout un temps de course en n’ayant pas à faire l’arrêt supplémentaire. Et l’autre est, peut-il réellement arriver à la fin sur l’intermédiaire et, ce faisant, mettre en banque ce P3 ?

«C’étaient donc les scénarios que nous examinions. Certainement les scénarios à la hausse d’une possibilité de gagner sur le sec ou P3 si nous pouvions tout faire de cette façon. »

Cependant, lorsque Leclerc a abandonné ses efforts pour atteindre la fin de la course sans ravitaillement, Mercedes a commencé à réaliser que Hamilton n’aurait pas le rythme pour garder ses poursuivants derrière.

Transcription radio : Comment le plan de Hamilton pour retarder son arrêt au stand s’est retourné contre lui« Quand on a vu Charles descendre dans la Ferrari, on a pu voir que ça venait assez vite. Nous avions commencé à voir une petite baisse avec Lewis de toute façon.

« Sur le [strategy] planificateurs, tout à coup nous voyions que ces places que nous avons perdues en faisant l’arrêt, nous allons de toute façon perdre sur la bonne voie, à Perez et à Charles. Et il y avait même un risque qui grandissait par derrière si vous abandonniez vraiment la courbe. Il s’agissait donc simplement de réduire nos pertes et de ne pas devenir trop gourmands. »

Bien que Shovlin pense que la meilleure option stratégique était de faire un arrêt au stand plus tôt pour les pneus intermédiaires, la tentation d’atteindre la fin sans s’arrêter à ce stade aurait toujours été forte.

« Il semblait certainement que pour avoir des intermédiaires en bonne condition à la fin de la course, vous auriez dû vous arrêter plus tôt. Donc, toutes ces voitures qui fonctionnaient bien les avaient allumées pendant une vingtaine de tours. Je pense, honnêtement, que nous aurions dû amener le point de décision encore plus tôt au moment de cette bataille avec Perez.

« Nous aurions probablement toujours envisagé le gain à la hausse de la transition [to slicks], et si nous pouvions aller jusqu’au bout ? C’est un fait absolu, pour avoir une chance de courir à la fin, nous aurions dû arriver plus tôt pour les inters.

«La question est de savoir si nous l’aurions fait ou si nous aurions toujours cherché à savoir combien nous pouvons gagner en plus. Je ne sais pas. »

