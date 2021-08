La stratégie “Long Condor” comme alternative possible pour gagner avec Bitcoin

Dans le monde des investissements, il existe de nombreuses alternatives qui peuvent vous faire gagner ou perdre de l’argent, cela dépend si vous savez les gérer correctement. Dans ce cas, nous souhaitons vous en présenter un qui pourrait fonctionner dans le trading d’options Bitcoin, connu sous le nom de Long Condor.

Selon Willy Woo, un analyste de crypto-monnaie populaire, les sorties d’échange et l’accumulation de mineurs et de baleines de BTC suggèrent que le prix du Bitcoin atteindra la fourchette de 50 000 $ US à 65 000 $ US à l’avenir. Néanmoins, les taureaux et les options Bitcoin à long terme font toujours des paris très haussiers, mais même eux doivent admettre que les chances de négocier (BTC) pour plus de 60 000 $ dans les mois à venir sont minces.

De nombreux traders ont ajouté des positions longues à effet de levier via des contrats à terme pour chasser le plus haut historique insaisissable, mais cela semble être un résultat irréaliste. La stratégie d’options Long Condor permet aux traders de placer des paris haussiers sans prendre de risque de liquidation.

Ce que la stratégie Long Condor signifie pour les taureaux Bitcoin

Cette stratégie Long Condor a été fixée pour l’expiration du 21 septembre et utilise un range légèrement haussier. La même structure de base peut également être appliquée pour les anticipations baissières, mais nous supposerons que la plupart des traders recherchent des taureaux.

Pour les traders haussiers qui pensent que le prix du Bitcoin va monter en flèche, mais ne sont pas disposés à faire face aux risques de liquidation imposés par les contrats à terme, la stratégie « Long Condor avec options d’achat » pourrait produire des résultats plus optimaux.

Les marchés d’options offrent plus de flexibilité pour développer des stratégies personnalisées et il existe deux instruments disponibles. L’option d’achat offre à l’acheteur une protection de prix à la hausse, et l’option de protection de vente fait le contraire. Les traders peuvent également vendre les dérivés pour créer une exposition négative illimitée, similaire à un contrat à terme.

Comment ça marche?

La première transaction nécessite l’achat d’options d’achat de 42 000 $ d’une valeur de 1,20 Bitcoin pour créer une exposition positive au-dessus de ce niveau de prix. Ensuite, pour limiter les profits au-dessus de 46 000 $, le trader doit vendre 1,1 contrats BTC sur les 46 000 $.

Pour compléter la stratégie, le trader doit vendre 1,3 contrats BTC de 56 000 $ US, limitant les profits au-dessus de ce niveau de prix. Ensuite, un appel de protection à la hausse de 60 000 $ pour 1,22 BTC est nécessaire pour limiter les pertes si Bitcoin augmente de manière inattendue.

La stratégie peut sembler compliquée à exécuter, mais la marge requise n’est que de 0,0265 BTC, ce qui est aussi la perte maximale. Le gain net potentiel se produit si Bitcoin se négocie entre 42 950 $ et 59 450 $.

Les traders doivent se rappeler qu’il est également possible de fermer la position avant l’expiration du 21 septembre s’il y a suffisamment de liquidités. Le profit maximum se situe entre 46 000 $ US et 56 000 $ US à 0,0775 BTC, soit presque trois fois plus que la perte potentielle.

