La stratégie post-Brexit du Labour sauvée par John Curtice – «aucun signe» de reconquête des votes | Politique | Nouvelles

Le gourou des sondages, Sir John Curtice, a insisté sur le fait que la stratégie post-Brexit du Parti travailliste avait échoué. Après avoir entendu la nouvelle que la candidate du Parti conservateur Jill Mortimer allait devenir la députée de Hartlepool, il a critiqué le choix du Parti travailliste dans un candidat. Tout en parlant du programme Today, il a insisté pour que le choix de Paul Williams, qui était un reste dans le débat sur le Brexit, ne convenait pas aux électeurs de Hartlepool.

Sir John a fait valoir que les travaillistes espéraient qu’après le Brexit, les électeurs sortiraient simplement de cette question.

L’expert en sondages a fait remarquer que cela ne s’est pas avéré le cas pour de nombreux électeurs.

Sir John a déclaré: “Ce qui est clair et franchement clair d’après les sondages d’opinion au cours des 12 derniers mois, c’est qu’il n’y a absolument aucun signe que les travaillistes reviennent contre le départ des électeurs qu’ils ont perdus en 2019.

«Même lorsque le parti travailliste se présentait à 40 pour cent dans les sondages l’été dernier, oui, leur vote avait augmenté dans une certaine mesure parmi les électeurs en congé, mais il a augmenté tout autant parmi les électeurs restants.

“Dans un sens, je pense que le défi que nous rencontrons à la fois dans cette élection partielle et dans l’élection locale est que la stratégie du Labour pour les 12 derniers mois sur le Brexit a été de maintenir le schtum dans l’espoir que les électeurs passeront à autre chose.

“La vérité est que les électeurs n’ont pas bougé et simplement garder le schtum ne suffit pas.”

Sir John a également expliqué comment le parti travailliste luttait maintenant pour attirer la classe ouvrière et comment sa démographie électorale avait changé.

Il a déclaré: «Il est depuis longtemps évident qu’il y a un choix stratégique pour le Parti travailliste.

«Essaie-t-il de renverser l’histoire de 2017 et 2019 et d’essayer de récupérer ces électeurs de congé ou accepte-t-il que le Parti travailliste ne soit plus un parti d’électeurs de la classe ouvrière?

«Il fait partie des jeunes électeurs, des diplômés et des libéraux sociaux.

«On pouvait voir un moyen par lequel le parti pourrait former une coalition gagnante sur le dos de ce groupe.

«Mais la chose avant tout est que les travaillistes devraient faire est d’unir ce groupe derrière eux et pour le moment, il est partagé et ce qui reste avec les démocrates libéraux.

