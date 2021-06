La stratégie surprise de Perez donne à Red Bull une autre ligne d’attaque contre Hamilton · .

Les qualifications, en principe, se sont déroulées comme on aurait pu s’y attendre. Max Verstappen avait été le plus rapide ce week-end et il était le seul pilote à réaliser un temps inférieur à 1’04 autour du Red Bull Ring.

Certains autres aspects des qualifications étaient prédéterminés : Valtteri Bottas est entré dans la séance avec une pénalité connue de trois places sur la grille pour le départ de la course, donc malgré le deuxième temps le plus rapide, il débutera le Grand Prix de Styrie derrière son coéquipier Lewis Hamilton. , Lando Norris et Sergio Perez de Red Bull.

La stratégie des pneus tendres de Perez

Ayant eu 24 heures pour réfléchir à l’effet probable de la pénalité de grille de Bottas sur la course, cela a-t-il influencé l’approche de Red Bull ? L’équipe a pris la décision intrigante de diviser les stratégies de leurs pilotes.

Verstappen est passé en Q3 avec des pneus médium et il semble très probable, compte tenu du rythme compétitif des voitures Red Bull ce week-end, que Perez pourrait également l’avoir. Cependant, il a réalisé son meilleur temps en Q2 en pneus tendres. Cela, bien sûr, garantit qu’ils commenceront la course sur ces composés.

Bottas s’est qualifié deuxième mais commencera cinquième. La pénalité de Bottas a augmenté la probabilité qu’il commence derrière Perez, et cela s’est avéré. Le deuxième Red Bull partira aux côtés de Norris sur la deuxième ligne. Le pilote McLaren débutera également la course sur un ensemble de softs.

Perez a-t-il opté pour les softs parce qu’il craignait de ne pas atteindre la Q3 sur les médiums les plus durs et les plus lents ? Il a indiqué le contraire après la course, affirmant que l’équipe pense que la stratégie “est la plus rapide”. Pourquoi en serait-il ainsi pour lui au lieu de Verstappen ? Peut-être que l’équipe mise sur sa capacité régulière à faire durer les pneus plus longtemps que ses rivaux.

Quelle que soit l’explication, la première priorité de Perez est de dépasser Norris, ce qui lui permettra de remplir son rôle en maintenant Hamilton sous pression. Sa meilleure chance de le faire vient au début.

Batailles du premier tour

Le peloton est incroyablement serré à Spielberg. Sur une piste courte et à grande vitesse avec trois zones DRS, il devrait y avoir beaucoup d’action en course, mais le premier tour pourrait être particulièrement spectaculaire.

Norris est à nouveau en superbe forme en Autriche. Un superbe effort de qualification de Norris l’a placé au milieu de la bagarre entre les deux meilleures équipes. Il est bien conscient que la priorité de McLaren est de prendre des points à Ferrari. Il n’est peut-être pas un toucher doux, mais sa forme passée indique qu’il est peu probable qu’il prenne ce risque en affrontant Bottas ou Perez.

“Je pense que tout le monde sait que nous allons arriver à demain et que la Mercedes sera beaucoup plus rapide, tout comme Red Bull”, a-t-il déclaré après les qualifications. “Peut-être pas des kilomètres plus vite, mais ils ont quand même une bien meilleure voiture de course que nous.”

Bottas a un autre obstacle entre lui et les premiers avec Pierre Gasly. Ayant été rapide tout le week-end et n’ayant rien cédé à la Mercedes en ligne droite, Gasly pourrait s’avérer difficile à dépasser. Cela dit, il est peu probable qu’il ait le moindre scrupule à combattre Perez dans la voiture qui, il y a deux ans, était la sienne.

Verstappen et Hamilton se partageaient la première ligne de la grille en France il y a une semaine et le pilote Mercedes prenait le meilleur départ. Cela, ajouté à l’erreur de Verstappen au premier virage, l’a placé en tête. Il sera sur la ligne intérieure ce dimanche, et un meilleur départ pourrait immédiatement lui permettre de faire une passe à l’intérieur.

Avantages de l’installation

Les pilotes de McLaren ont connu des fortunes diverses en qualifications. Norris prendra le départ de la première course autrichienne, comme il l’a fait en 2020, en troisième position. Daniel Ricciardo , après avoir été un encourageant deuxième plus rapide vendredi, commencera la course de 10 places en 13ème position.

L’autre McLaren fait face à une course plus difficile En termes de ce que Ricciardo peut sauver ce week-end, la direction de réglage qu’il a choisie jouera un rôle important dans la rapidité avec laquelle il pourra progresser dans le peloton.

“C’est à peu près une piste de deux moitiés”, a expliqué le directeur de l’équipe Andreas Seidl. « La première mi-temps comprend les trois lignes droites et la grande zone de freinage. Ensuite, vous avez cette seconde moitié de piste courte et à grande vitesse. Ce qui n’est pas simple pour trouver la bonne configuration du côté aérodynamique et aussi du côté mécanique.

“Avec trois zones DRS, une zone DRS sur chaque ligne droite, cela change, encore une fois, ce que vous aimeriez avoir dans un monde idéal pour les qualifications et pour la course, car pour les qualifications, vous mettez un maximum d’appui parce que vous avez le DRS dans les trois lignes droites. Mais pour la course, évidemment, vous aimeriez avoir un peu moins d’appuis car vous courez la majorité sans DRS.

Avec Norris bien placé pour battre les deux voitures de ses plus proches rivaux Ferrari, McLaren a besoin que Ricciardo batte au moins l’une des deux autres pour s’assurer que ce qu’ils gagnent avec une voiture ne soit pas perdu par l’autre.

Pluie (ou pas)

Des orages ont été prédits pour presque toutes les sessions au Red Bull Ring et n’ont pas encore eu lieu. Cependant, le deuxième entraînement s’est déroulé sur une piste légèrement grasse et s’il y a des conditions changeantes, cela pourrait créer une question de savoir qui ose courir en premier.

Au moment de la rédaction de cet article, d’importants orages ont été signalés dans les environs. Même s’il ne pleut pas pendant le grand prix, un aspersion nocturne pourrait changer radicalement les niveaux d’adhérence demain, comme cela s’est produit au Paul Ricard la semaine dernière, prenant plusieurs équipes au dépourvu.

Temps de qualification au complet

