La stratégie taïwanaise de Joe Biden au bord du gouffre alors que les craintes d’une invasion chinoise explosent | Monde | Nouvelles

La Chine « sent la faiblesse » de Biden au-dessus de la mer de Chine méridionale

Alors que les États-Unis et la Chine se disputent la domination en tant que première économie mondiale, les sociétés multinationales basées aux États-Unis investissent massivement en Chine malgré les menaces de Pékin d’envahir Taïwan par la force si nécessaire. Le marché chinois des services financiers possède un potentiel de 45 000 milliards de dollars et pourrait être la raison pour laquelle des entreprises telles que JP Morgan Chase, Goldman Sachs et Blackrock ferment les yeux sur les violations des droits de l’homme, la position agressive envers Taïwan et la présence croissante de Les intérêts chinois à travers le monde dans l’initiative One Belt One Road.

C’est alors que réside le dilemme pour le gouvernement américain et Joe Biden.

D’une part, les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement Taïwan en tant qu’État indépendant, mais ont mis en place des accords pour protéger l’île séparatiste de la Chine, démontré récemment avec la fourniture de dizaines de Marines américains.

En dehors des États-Unis, d’autres entités privées de pays ont également emboîté le pas. Les banques et institutions financières basées au Royaume-Uni souhaitent également prendre une part du gâteau sur le marché chinois.

Standard Chartered, Schroders et Prudential ont tous exprimé leur intérêt à accroître leurs liens en Chine, démontrant une fois de plus que la récompense financière passe avant les politiques politiques.

L’économie est un facteur clé dans les relations sino-américaines (Image: .)

JP Morgan est l’une des nombreuses multinationales occidentales à investir en Chine (Image: .)

Alors que le gouvernement des États-Unis flotte autour de la notion de « découplage » de la Chine, les ficelles qui doivent être coupées semblent être beaucoup trop épaisses pour être simplement coupées.

Le déficit américain vis-à-vis de la Chine s’élève actuellement à environ 300 milliards de dollars de marchandises, un chiffre qui a augmenté au cours des 12 derniers mois malgré les droits de douane et les tentatives de l’ancien président Donald Trump de réduire la somme.

Pour M. Biden, ramasser les morceaux de l’économie brisée laissés par M. Trump, avec le fardeau supplémentaire de l’impact du virus COVID-19, signifie que toute croissance que les États-Unis voient peut être positive, mais s’accompagne d’une mise en garde .

Comme les États-Unis dépendent fortement de la Chine pour leurs produits manufacturés, plus les États-Unis se développent rapidement dans la période post-pandémique, plus le déficit augmentera avec la Chine, car les États-Unis sont obligés d’importer davantage.

Les États occidentaux soutiendraient-ils Taïwan si la Chine envahissait ? (Image : .)

En outre, le déclin du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale est également quelque chose que l’administration Biden doit considérer avec une grande attention.

La Chine s’est engagée à s’éloigner du dollar en matière de commerce, avec l’introduction du yuan numérique à l’horizon, rendant son marché plus accessible aux autres pays, sans avoir besoin de s’appuyer sur les États-Unis ou son billet vert.

Si cela devait arriver, l’économie américaine s’affaiblirait davantage et permettrait à la Chine de prendre le dessus sur la scène internationale.

Une présence chinoise croissante dans les accords commerciaux internationaux permet également aux Chinois de garder une longueur d’avance sur les États-Unis, qui, sous M. Trump, se sont retirés de tant.

Donald Trump a tenté de réduire le déficit américain vis-à-vis de la Chine (Image : .)

L’impact de l’invasion et de la reconquête de Taïwan par la Chine constituerait une énigme importante pour M. Biden. L’ingérence dans le conflit pourrait entraîner une crise mondiale qui affectera immédiatement les marchés financiers et plongera les nombreuses multinationales basées aux États-Unis en Chine dans la tourmente, coûtant des milliards de dollars et des centaines de milliers d’emplois dans le processus.

Pourtant, d’un autre côté, la Chine doit se faire l’avocat du diable dans un conflit avec Taïwan. Bien qu’il soit hautement improbable que des nations étrangères soient impliquées dans une guerre avec la Chine pour protéger Taïwan, les multinationales seraient contraintes de se retirer, ce qui coûterait à la Chine des milliards d’investissements directs étrangers.

Il semble que le statu quo actuel dans l’Indo-Pacifique reste le test décisif pour les relations sino-américaines.

Alors que le centre de l’attention se détourne du Moyen-Orient pour se diriger vers la mer de Chine méridionale et le Pacifique, l’exercice des muscles, les démonstrations de force et la création de pactes de sécurité sont tous conçus pour détourner l’attention des intérêts économiques indéniables de la Chine et les États-Unis s’amusent les uns avec les autres.

Le Trésor américain ne peut pas se permettre une autre guerre (Image: .)

Pour M. Biden, l’émulation des sociétés de capital-investissement est une obligation pour le gouvernement américain alors qu’il se bat pour se remettre de la pandémie de Covid, en évitant les problèmes « épineux » tels que les violations des droits de l’homme et le conflit à Taiwan, en faveur de la sécurité financière. à mesure qu’il renforce son économie, retardant ainsi l’inévitable rattrapage chinois.

Enfin, le coût de la guerre est quelque chose qui a rappelé au Trésor américain que les priorités ont changé ces derniers temps. Les guerres coûteuses et l’occupation en Afghanistan, en Irak et en Syrie n’ont donné aucune récompense ni aucun résultat, et ont donc influencé la décision de M. Biden d’agir conformément à la politique de retrait de M. Trump et de mettre un terme aux « guerres sans fin ».

La balle repose désormais fermement dans le camp de Pékin qui, d’un côté, continue de faire travailler ses muscles, mais de l’autre, a le temps et les outils pour choisir judicieusement ses prochains coups.