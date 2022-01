La stratégie triangulaire de Square Enix a été évaluée pour Nintendo Switch

Image : Square Enix

L’épopée tactique au tour par tour de Square Enix Stratégie triangulaire sortira sur Nintendo Switch en mars. Avant son arrivée, le jeu a été évalué par le Entertainment Software Rating Board en Amérique du Nord.

Ce titre a reçu un « T » pour Teen et contient du sang, de la violence fantastique, du langage, des thèmes légèrement suggestifs et une consommation d’alcool. Voici le résumé de l’ESRB pour l’accompagner :

« Il s’agit d’un jeu de rôle d’aventure dans lequel les joueurs suivent l’histoire d’un noble dont le royaume est au bord de la guerre. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le récit, ils peuvent interagir avec les personnages pour gagner des alliés, faire des choix de dialogue et s’engager dans combat tactique au tour par tour. Présenté dans une perspective de 3/4 de hauteur, les joueurs positionnent les personnages sur une zone basée sur une grille, en utilisant des frappes d’armes et de la magie pour vaincre les forces ennemies. Les batailles sont accompagnées de cris de douleur, de sons d’impact et d’écrans. Des scènes cinématiques représentent des actes de violence et de sang supplémentaires : un personnage avec une mare de sang sous son corps, un personnage tué par une flèche, un personnage exécuté hors écran. Certains personnages féminins sont conçus dans des tenues avec un décolleté modéré ; le dialogue contient des insinuations suggestives (par exemple, « Vous devez vraiment utiliser votre tête plus souvent. Celle qui se trouve sur vos épaules, c’est-à-dire » ; « Vous semblez être un homme honnête. J’aimerai vraiment vous allonger….hahaha. » ). Le jeu contient des références au vin, à la bière et au dialogue ; un personnage ivre est représenté en train de brouiller son discours, hoquetant, puis s’évanouissant. Le mot « sh*te » est entendu dans le jeu. »