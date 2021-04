La stratégie vaccinale de l’UE est au bord de l’effondrement alors que l’EMA pourrait faire demi-tour sur AZ jab | Monde | Nouvelles

L’Agence européenne des médicaments (EMA) examine la sécurité du vaccin AstraZeneca alors que les inquiétudes grandissent quant aux liens potentiels du vaccin avec les caillots sanguins. Cette décision pourrait voir le jab interdit dans l’Union européenne malgré le fait que le bloc ait 60 millions de doses en commande. La décision pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur le calendrier de déploiement des vaccins dans l’UE, qui a déjà été submergé de retards.

La journaliste de France24, Fernande van Tets, a déclaré aux téléspectateurs qu’il y avait eu un changement d’attitude de l’EMA sur la sécurité du vaccin AstraZeneca.

Elle a expliqué qu’en dépit du fait que l’EMA « répète pendant des semaines que tout le monde devrait continuer à vacciner » et que l’agence a « été très claire à ce sujet depuis le début », cette décision pourrait saper davantage l’adoption du vaccin.

Elle a déclaré: «Cela jette bien sûr une vraie clé dans les travaux de la stratégie de vaccination de l’UE, ils ont récemment déclaré qu’ils espéraient que 70% de la population de l’UE soit vaccinée d’ici juin.»

Mme van Tets a ajouté: « Bien sûr, cela mine vraiment la confiance dans le vaccin car nous venons d’entendre des gens refuser de le prendre. »

Le journaliste a ajouté: «Si vous mettez cela en perspective, au Royaume-Uni par exemple, 18 millions de personnes avaient été vaccinées (au moment de l’enquête) et seulement 30 d’entre elles avaient des caillots sanguins, donc c’est un sur 600000, l’EMA est en regardant 1 sur 100 000. «

Elle a dit comment auparavant « Ils (l’EMA) disent qu’il y a une analyse risque-bénéfice » mais leur ton avait changé.

Elle a exprimé des inquiétudes quant à la façon dont, au cours du seul deuxième trimestre de cette année, l’EMA « s’attend à ce que 60 millions de doses d’AstraZeneca soient livrées ».

« Donc, si vous retirez cela de l’équation, alors ce calendrier est vraiment remis en question. Cela compte vraiment sur AstraZeneca comme l’un des quatre vaccins utilisés », a-t-elle ajouté.

Plus tôt, le responsable de la stratégie vaccinale à l’EMA Marco Cavaleri a déclaré à un journal italien qu’il est « de plus en plus difficile de dire qu’il n’y a pas de relation de cause à effet » entre le jab d’AstraZeneca et les rares cas de caillots sanguins dans le cerveau.

Il a déclaré que l’EMA se prononcera sur l’avenir du déploiement du jab dans l’Union européenne plus tard, malgré 60 millions de jabs AstraZeneca attendus au deuxième trimestre de cette année.

Mais s’adressant à Channel 4 News, le professeur Calum Semple, membre du groupe SAGE, a assuré aux téléspectateurs que les problèmes de caillot sanguin ne devraient pas dissuader les gens de recevoir le vaccin.

Il a dit: « Beaucoup plus de gens que cela meurent de coups simples. »

Il a ajouté que ce «type d’accident vasculaire cérébral» causé par le vaccin est «rare» et qu’il ne compte que pour «environ 1 pour cent des accidents vasculaires cérébraux».

L’universitaire a également ajouté du contexte aux données sur les caillots sanguins: «Certaines personnes attrapent Covid au moment de la vaccination, ce qui rend incroyablement difficile de distinguer la cause et l’association (des caillots sanguins).

Il a ajouté que « l’une des façons d’obtenir des caillots est d’attraper Covid ».

Le vaccin Moderna a commencé à être déployé à travers le Royaume-Uni mercredi, ce qui en fait le troisième vaccin disponible pour les Britanniques.