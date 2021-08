La streameuse de jeux et la star de OnlyFans, Corinna Kopf, révèlent combien elle a gagné jusqu’à présent, et whoa

in

Dans un vlog vidéo de David Dobrik plus tôt ce mois-ci, Corinna Kopf a déclaré que même si elle allait topless sur OnlyFans, elle n’envisageait pas de montrer plus de nudité en dehors de cette partie de son corps. Malgré cela, elle dit que l’argent arrive à un rythme rapide, notant que le montant qu’elle a gagné jusqu’à présent est «fou» et qu’elle a rapporté «4,2 millions de dollars» au total. La première photo topless qu’elle a partagée a rapporté 165 000 $ à elle seule. Ensuite, il y a le million+ susmentionné qu’elle a gagné juste après avoir rejoint OnlyFans.