La structure du marché des dérivés de Bitcoin effectue un changement alors que la suprématie d’OKEx et de Huobi décline

La liquidité se concentrant sur Binance et FTX sera “beaucoup plus saine” pour le marché tandis qu’à court terme, Grayscale, qui est “conçu comme un trou noir qui aspire le BTC” et ne le quitte jamais, est haussier pour le prix spot du BTC.

En hausse de près de 35 000 $, le prix du Bitcoin maintient sa fourchette de 30 000 $ à 40 000 $ tout en se remettant de la vente massive qui a fait passer les prix de la principale crypto-monnaie à environ 28 800 $ sur Coinbase à la fin du mois dernier.

Toujours presque divisés par deux par rapport à son plus haut historique de près de 65 000 $ en avril, les moteurs baissiers sont désormais en retrait. La répression de la Chine semble être terminée, la plupart des mineurs ayant été fermés et déplacés à l’étranger. De plus, le 100e anniversaire du parti au pouvoir est derrière nous, ce qui aurait conduit à cette répression.

Cette répression a déjà affecté la structure du marché, avec OKEx et Huobi, les plus grands échanges de crypto-monnaie qui s’adressent à la région, commençant à perdre de leur pertinence. Contrairement à Bybit et Binance, la structure du marché de ces deux bourses a été particulièrement affectée après les mesures réglementaires strictes de la Chine.

Au cours des trois derniers mois, la suprématie de ces bourses a pris un énorme coup, jusqu’à 15%, sur le marché des produits dérivés, selon Split Capital. Le solde Bitcoin de ces échanges a également diminué tandis que Bitfinex semble avoir profité de ces sorties.

En réponse, Jay Hao, PDG d’OKEx, a précisé que la bourse basée aux Seychelles a connu “une croissance délibérée et exponentielle au cours de la dernière année”.

Pendant ce temps, alors qu’OKEx et Huobi perdent leur domination sur le marché, la liquidité se concentrera sur Binance et FTX, a noté le trader CL d’eGirl Capital. Cela supprimera le nombre de plates-formes de négociation populaires qu’il faut surveiller, créant ainsi un “ancien marché de style bitmex uniquement”.

«Bitmex était un peu baissier pour le BTC, mais les gens utilisent simplement le BTC pour allonger le BTC et obtenir des remboursements tandis que Bitmex génère des tonnes de BTC en frais afin de pouvoir vendre le BTC. FTX et Binance ont de gros produits collatéraux stables, ce serait donc beaucoup plus sain. »

Alors que FTX gagne du terrain, représentant 11,93 % du marché à intérêt ouvert à terme Bitcoin et Binance en tête à 24,4 %, CME axé sur les institutions détient une part de 10,13 %, selon Bybt.

Sur CME, les institutions continuent de fermer leurs positions courtes après que leur opportunité d’arbitrage se soit évaporée, la base baissant maintenant que le marché se négocie latéralement. Le prix des contrats à terme Bitcoin expirant en septembre est en fait plus bas sur les échanges axés sur la vente au détail que CME.

Les hedge funds continuent de couper court aux contrats à terme CME #bitcoin pic.twitter.com/EuO6QOQYhW – biais (@skewdotcom) 5 juillet 2021

Alors que les taux de financement se sont calmés, même toujours négatifs sur certaines plateformes, le marché s’inquiète désormais du déblocage du GBTC, qui, comme nous l’avons signalé, est plutôt haussier pour le prix du Bitcoin que baissier. Cependant, selon JPMorgan,

“La vente d’actions GBTC sortant de la période de blocage de six mois en juin et juillet est apparue comme un vent contraire supplémentaire pour le bitcoin.”

Bien que l’impact puisse être à la fois haussier et baissier, « il sera immédiatement haussier », note l’analyste Willy Woo.

« Le niveau de gris est un produit unique. Il est conçu comme un trou noir qui aspire le BTC. Aucun BTC ne quitte jamais la confiance.

Il a expliqué que GBTC augmente ses avoirs en permettant aux investisseurs accrédités d’ajouter BTC dans les avoirs de la fiducie en échange de la réception d’actions dans la fiducie, ce qui a été un commerce lucratif lorsqu’il y avait une prime mais nécessitait une période de détention de six mois avant d’être autorisé à vendre .

Il s’agit des actions débloquées contre de l’argent. Ceux qui ont couvert leur risque en vendant à découvert des contrats à terme sur BTC tout en étant des BTC au comptant qu’ils ont achetés pour les mettre dans GBTC – gagnant à la fois la prime GBTC et les rendements de la vente à découvert sur CME – doivent maintenant vendre leurs shorts pour USD et retirer leurs shorts, ce qui est haussier.

Cela peut également être baissier, car lorsque les actions GBTC se déverrouillent et sont vendues, la prime baisse, et les investisseurs sont désormais plus incités à acheter des actions GBTC plutôt que de véritables BTC, mais cela agit très lentement et, en tant que tel, globalement haussier à court terme. terme tout en étant neutre à long terme, a déclaré Woo.

