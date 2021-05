LA STUPIDITÉ RÉPÉTITIVE DANS LES PRODUITS COMMERCIAUX PROGRAMME L’ESPRIT SOUS-CONSCIENT DE LA RUCHE ⋆ .

de The Waking Times:

Au cœur de la folie sociale, l’acquiescement insensé à l’autorité et le respect automatique de toute nouvelle règle ou réglementation gouvernementale, se trouve un effort délibéré pour abattre la population. Elle se déroule dans les couloirs de nos établissements d’enseignement, et elle nous accompagne la nuit sur nos écrans de télévision.

Selon Charlotte Iserbyt, dénonciateur éducatif et auteur de The Deliberate Dumbing Down of America:

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

«… Sur une période de trente à cinquante ans – ce qui doit sûrement représenter des tonnes de matériel contenant des preuves irréfutables, selon les propres mots des agents de changement de l’éducation, d’une intention délibérée et malveillante de modifier le comportement des élèves / parents / société qui ont rien à voir avec les objectifs éducatifs communément compris. »

Nous savons que le système éducatif est conçu pour produire des drones, mais aujourd’hui, j’aimerais attirer votre attention sur le rôle que jouent les publicités télévisées dans l’ingénierie de notre société vers l’entropie, la division, la conformité et la décomposition.

Considérez tout de suite cette publicité ridicule en provenance d’Australie, où une société de vin espère que vous boirez plus de son alcool après avoir vu un kangourou généré par ordinateur animer la fête tout en attirant l’attention des mannequins. Ils tordent ouvertement leur nom de marque, Yellowtail, en insinuations sexuelles grossières, faisant appel à vos désirs les plus bas.

Les jeunes enfants apprennent principalement en observant ce que font les autres. Si les adultes font des choses stupides, les enfants font des choses stupides. Il en va de même pour les soi-disant adultes matures parmi nous, qui s’imitent pour s’emboîter.

Lorsque les modèles de comportement social acceptable nous sont martelés par la télévision, les humains imitent les célébrités, les acteurs et les beautés à l’écran. Et les publicités sont les pires, car leur format rapide et générateur de déficit d’attention est répété encore et encore pour s’implanter dans nos esprits.

RÉALISÉ: Des scientifiques britanniques admettent l’utilisation “ contraire à l’éthique ” et “ totalitaire ” de la peur dans la réponse de Covid – qu’utilisent-ils d’autre contre vous?

Ajoutez à cela le fait que nous sommes isolés sur le plan technologique (bien que fortement connectés) dans la société d’aujourd’hui, et en tant que tels, les médias de masse servent comme une sorte de langage commun, un moyen de communiquer les uns avec les autres et d’établir la réalité au niveau de la diffusion. Maintenant, vous avez un monde de gens qui s’inspirent des annonceurs, qui sont adoptés par d’autres, pour finalement devenir une boule de neige dans une vraie idiocratie.

Ici, les aliments surgelés Devour ont complètement abandonné la subtilité, transformant l’expérience de manger des aliments transformés chargés de conservateurs, de colorants et d’autres produits chimiques en un orgasme.

Et dans cette version effrayante, encore une fois pour les aliments transformés Devour, un employé de bureau ressemblant à un drone est si stupide et si confus sexuellement qu’il parle sale à son plat en plastique d’ordures synthétiques.

La matrice de consommation contrôlée par l’entreprise, qui guide désormais le développement de nos villes et de notre vie sociale, est devenue un impératif culturel avec l’aide du développement scientifique du marketing produit. Également connue sous le nom de propagande d’entreprise, elle a été lancée au milieu du XXe siècle par l’auteur du livre Propaganda, Edward Bernays, qui explique lui-même le mieux le schéma technique en jeu dans la culture pop:

«La manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions organisées des masses est un élément important de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui est le véritable pouvoir dirigeant de notre pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont modelés, nos goûts formés, nos idées suggérées, en grande partie par des hommes dont nous n’avons jamais entendu parler … dans presque tous les actes de notre vie quotidienne, que ce soit dans le domaine de la politique ou des affaires, dans notre conduite sociale ou notre pensée éthique, nous sommes dominés par le nombre relativement restreint de personnes… qui comprennent les processus mentaux et les modèles sociaux des masses. Ce sont eux qui tirent les fils qui contrôlent l’esprit du public. » ~ Edward Bernays

Il le saurait. Ses idées ont été fortement influencées par le travail de son oncle, Sigmund Freud, le soi-disant père de la psychologie moderne, qui a développé des théories qui gouvernent encore beaucoup notre compréhension de la psyché humaine. Il est surtout reconnu pour l’idée que les humains sont avant tout motivés par la volonté de forniquer. La contribution de Bernays a été de lier les produits au sexe, avec un marketing qui jette la perception de la réalité.

Dans cette œuvre d’art commerciale classique, Axe Body Spray fait une version splendide de l’illusion marketing séculaire selon laquelle l’achat d’un produit apportera des relations sexuelles avec de belles femmes.

En savoir plus @ WakingTimes.com