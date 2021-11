La styliste de Janet Jackson à la mi-temps du spectacle de mi-temps s’exprime sur un prétendu « dysfonctionnement de la garde-robe » | REGARDEZ

Wayne Scot Lucas (capture d’écran)

*Janet Jacksonstyliste du spectacle à la mi-temps du Super Bowl, Wayne Scot Lukas, partage sa version de l’histoire sur le dysfonctionnement présumé de la garde-robe lors de la performance de Janet et Justin Timberlake.

De plus, Wayne explique pourquoi il a coupé les ponts avec Justin après l’avoir « blâmé » pour ce qui s’est passé.

SUR LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ALLÉGUÉ DE L’ARMOIRE

« Vous n’étiez jamais censé voir un mouvement où un sein était sorti [or] une partie du corps était sortie. Ce [the camera/audience] n’était jamais censé s’attarder sur quelque chose [her breast]. Ils [the show’s producers] étaient censés être coupés en noir. Vous étiez censé avoir l’idée de [the lyric] ‘Je vais te mettre nue à la fin de cette chanson’ [but] personne n’était censé être nu. Et je n’ai jamais dit ça. Quelqu’un n’a pas appuyé sur le bouton. Quelqu’un n’a pas protégé mon ami.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : « Tennessee Whiskey » de Brittney Spencer épate, rend hommage à Dean Dillon au CMHoF | REGARDEZ

« J’ai fait exactement ce que j’étais censé faire. [Exactly] pourquoi j’ai été embauché. Si jamais je blessais mon ami, je n’aurais pas travaillé avec Janet pendant six ans après le Super Bowl. J’aurais été viré ce jour-là.

SUR JUSTIN TIMBERLAKE

« Nous [Wayne Scot Lukas & Justin Timberlake] n’ai pas parlé depuis qu’il m’a blâmé. [He] est sorti de la scène et a dit: « C’est juste un petit dysfonctionnement de la garde-robe, nous voulons tous vous donner quelque chose à penser. » Il a inventé cette phrase. Et quand il a dit ça, j’ai pensé à « l’amitié finie ».