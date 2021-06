La styliste de Lil Wayne, Marisa Flores, décompose son style emblématique

Mis à part sa course comme l’un des rappeurs les plus dominants de l’histoire du genre, Lil Wayne est largement célébré pour sa personnalité hors normes et son sens aiguisé et innovant de la mode. Dans le cadre de notre série de vidéos en cours Another Look, nous avons contacté la styliste incontournable de Wayne, Marisa Flores, qui a décomposé certains des looks les plus emblématiques de Weezy F Baby.

La première fois que Flores a rencontré Lil Wayne, c’était peu de temps après avoir sorti son album de 2008, acclamé par la critique et le commerce, Le Carter III. Marisa et un ami (qui était également ami avec Weezy) se sont rendus à la House of Blues pour assister à un concert à guichets fermés.

Après la représentation, Marisa et son amie ont salué Wayne et elle a demandé qui était son styliste. Après avoir été présentée à son styliste et avoir reçu sa carte, Flores est rentrée chez elle, pour se rendre compte que la personne qu’elle avait rencontrée était son coiffeur, pas son styliste de mode. Quelques jours plus tard, Flores habillait Wayne pour les BET Awards au Beverly Wilshire.

“Le style de Lil Wayne en un mot serait comme s’il rencontrait Sid Vicious dans une ruelle à Hollygrove”, explique Flores en riant. « Il a toujours un peu de rock, un peu de punk dans son style. Nous sommes également passés par une phase d’André 3000 sur les champignons.

Le duo travaille ensemble depuis 13 ans et Flores était aux premières loges de son évolution en tant qu’icône de style. À l’époque de leur première rencontre, il avait une préférence pour les gros t-shirts blancs. Maintenant, il prend des risques en choisissant des créateurs haut de gamme plutôt que des basiques streetwear. Ces jours-ci, Wayne craque pour Balenciaga et Comme des Garçons.

Flores montre également quelques-unes des tenues les plus célèbres de Wayne, comme celle qu’il portait aux Grammys en 2010 pour jouer avec Eminem. Pendant la chanson, il portait un t-shirt personnalisé « Listen to Lil Wayne » et un jean bleu. Tout au long de la vidéo, Flores emmène le spectateur à travers certaines des plus grandes crises de Wayne, des ensembles qui l’ont accompagné pendant les plus hauts sommets de sa carrière.

