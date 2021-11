La styliste du Super Bowl de Janet Jackson dit que la chanteuse n’est pas intéressée par le doc du NY Times « Nipplegate »

Alors que le dernier documentaire du New York Times Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson fait parler tout le monde, Jackson ne serait « pas intéressé » par l’original de FX/Hulu.

Le New York Times et FX/Hulu ont fait la une des journaux plus tôt cette année lors de la première de leur The New York Times Presents: Framing Britney Spears soulignant la tutelle que la pop star avait endurée pendant plus d’une décennie. Le documentaire a peut-être conduit Spears à être finalement libéré de cette tutelle plus tôt ce mois-ci.

Janet Jackson et Justin Timberlake se produisent lors du spectacle de la mi-temps au Super Bowl XXXVIII entre les New England Patriots et les Carolina Panthers au Reliant Stadium le 1er février 2004, à Houston, Texas. (Photo de Donald Miralle/.).

Le nouveau documentaire met spécifiquement en lumière Jackson et la controverse entourant sa tristement célèbre performance au Super Bowl de 2004. Jackson a été publiquement critiquée après que ce qui a été décrit comme un « dysfonctionnement de la garde-robe » a conduit à Justin Timberlake exposant brièvement sa poitrine sur scène.

Timberlake s’est excusé pour la gaffe, mais beaucoup ont estimé qu’il avait laissé Jackson faire les frais de l’indignation publique.

Selon la description officielle de Deadline, le documentaire détaille spécifiquement les retombées de ce qui a été considéré comme « Nipplegate », examine « les courants raciaux et culturels qui sont entrés en collision sur la scène du Super Bowl, et explore comment l’incident a eu un impact sur l’un des musiciens pop les plus réussis de l’histoire . »

Jackson, cependant, ne veut aucune partie du document, selon Page Six.

Wayne Scot Lukas, l’ancienne styliste de Jackson qui a conçu le costume désormais tristement célèbre qu’elle portait pour la performance du Super Bowl a déclaré au magasin : « Elle veut que ce documentaire disparaisse. Elle n’a pas demandé un documentaire ‘Free Janet’. Elle n’est pas intéressée.

Jackson aurait des problèmes majeurs avec l’idée que la performance du Super Bowl a « mis fin » de quelque manière que ce soit à sa carrière. Une source a déclaré à Page Six : « Cela n’a pas mis fin à sa carrière. Elle a quand même battu des records avec des albums et elle vient d’être intronisée au Rock & Roll Hall of Fame.

Janelle Monáe présente l’intronisée Janet Jackson à la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2019 le 29 mars 2019 à New York. (Photo de Jamie McCarthy/. pour le Temple de la renommée du rock and roll)

Comme theGrio l’a signalé précédemment, le refus de Jackson d’être impliqué dans ce documentaire pourrait également avoir quelque chose à voir avec son propre doc prévu pour Lifetime l’année prochaine. Son événement documentaire, JANET. – » promet d’offrir un accès sans précédent à la vie du Rock and Roll Hall of Famer, et un regard intime, honnête et non filtré sur l’histoire inédite de l’un des artistes les mieux rémunérés de l’histoire de la musique « , par Variety.

Le projet comprendra des séquences documentaires exclusives des trois dernières années. Variety rapporte également qu’elle passera du temps sur le Super Bowl, la perte de son frère Michael, son père Joseph, et plus. L’événement documentaire est produit par Janet et son frère Randy Jackson, et est dirigé par Ben Hirsch.

