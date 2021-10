La Subaru de Colin McRae a été vendue pour 360 000 $ d’une valeur de Bitcoin

in

Un acheteur anonyme lors d’une vente aux enchères australienne a payé 361 000 $ en bitcoins pour acquérir une Subaru WRX classique conduite par le champion de rallye Colin McRae.

Voiture de course en échange de BTC

Selon un rapport récent, l’automobile était située à l’arrière d’un hangar victorien pendant un certain temps, et peu de gens savaient à quel point elle était précieuse. Lorsque Lloyds Auctions l’a introduit, le prix estimé de la machine ne dépassait pas 15 000 $.

Une enquête a cependant révélé que la voiture était particulièrement symbolique car des pilotes champions comme Colin McRae et Carlos Sainz étaient derrière son volant. De plus, la firme britannique Prodrive l’a construite pour le Championnat du monde des rallyes, et la première a remporté avec elle les meilleurs titres sur la scène mondiale.

Après avoir révélé son histoire, la valeur de la voiture a considérablement augmenté et un fan anonyme de Subaru l’a achetée pour environ 360 000 $. Fait intéressant, il ou elle a payé en bitcoin.

La Subaru WRX classique était si populaire à la fin des années 90 qu’elle est devenue l’une des voitures emblématiques du jeu Colin McRae Rally PlayStation. Nommé d’après l’éminent pilote écossais, il reste l’un des meilleurs jeux vidéo de course.

En parlant de Colin McRae, le coureur légendaire était sans doute le meilleur dans son domaine, devenant la plus jeune personne à remporter le titre des pilotes du Championnat du monde des rallyes en 1995 alors qu’il n’avait que 27 ans. L’Écossais a perdu la vie dans un tragique accident d’hélicoptère en 2007, mais il semble que son héritage soit toujours vivant car il a réussi à faire grimper le prix de la Subaru de plus de 20 fois.

Colin McRea Subaru. Source : AutoSport

Un BTC peut-il acheter une Lamborghini ?

Le PDG de l’échange de crypto Kraken – Jesse Powell – a récemment prédit ce que les gens peuvent exactement acheter avec une pièce de l’actif numérique principal dans un avenir proche. Disant que le bitcoin se dirigeait vers « l’infini », il a prédit que d’ici la fin de 2021, il pourrait acheter une voiture Lamborghini. De plus, la même quantité de BTC pourrait fournir un modèle Bugatti en 2022 :

«Cela pourrait être plus facile à comprendre si nous le mesurons en termes de Teslas. Maintenant, 1 BTC est un modèle 3. D’ici la fin de l’année, ce sera probablement un bitcoin pour un Lambo. Probablement d’ici la fin de l’année prochaine, ce sera un bitcoin par Bugatti.

Précisant ce que signifie « infini » en termes d’USD, Powell a déclaré que 1 000 000 $ par bitcoin semble raisonnable au cours des dix prochaines années.

