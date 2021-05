La subvention du haut débit pour les Américains à faible revenu commence le 12 mai

Les familles américaines en dessous ou à proximité du seuil de pauvreté pourront bientôt demander une subvention pour le haut débit d’une valeur de 50 dollars par mois, dans le cadre du programme de secours COVID. Les candidatures sont ouvertes le 12 mai, avec un certain nombre de façons supplémentaires de se qualifier…

Le programme de secours a été introduit après que la Maison Blanche a déclaré que l’accès à Internet était «la nouvelle électricité».

Il y a des générations, le gouvernement fédéral a reconnu que sans un accès abordable à l’électricité, les Américains ne pourraient pas participer pleinement à la société moderne et à l’économie moderne. Avec la loi sur l’électrification rurale de 1936, le gouvernement fédéral a fait un investissement historique en apportant l’électricité à presque toutes les maisons et fermes en Amérique, et des millions de familles et notre économie en ont récolté les bénéfices. L’Internet haut débit est la nouvelle électricité. Il est nécessaire pour les Américains de faire leur travail, de participer de manière égale à l’apprentissage scolaire, aux soins de santé et à rester connectés.

Rapports CNET.

Les Américains touchés par la pandémie de coronavirus qui ont besoin d’aide pour payer leurs factures de haut débit recevront bientôt de l’aide. La subvention de 50 $ par mois pour le haut débit promise dans le cadre du programme de secours COVID-19 adopté par le Congrès en décembre sera mise à la disposition des personnes à faible revenu à partir de deux semaines. La Commission fédérale de la communication a déclaré jeudi que les ménages pourraient commencer à faire une demande de prestation d’urgence pour le haut débit le 12 mai. Le programme de secours d’urgence de 3,2 milliards de dollars offre une subvention allant jusqu’à 50 dollars par mois aux ménages à faible revenu et jusqu’à 75 dollars par mois aux ménages sur les terres amérindiennes pour payer le service à large bande. La FCC offrira également un rabais ponctuel aux ménages pauvres pouvant aller jusqu’à 100 $ pour l’achat d’un ordinateur ou d’une tablette.

La FCC affirme que toute personne qui se qualifie déjà pour le programme de secours à faible revenu / pandémie de son fournisseur de large bande sera automatiquement éligible, de même que les groupes de personnes suivants:

A un revenu égal ou inférieur à 135% des Lignes directrices fédérales sur la pauvreté ou participe à certains programmes d’assistance, tels que SNAP, Medicaid ou Lifeline; Approuvé pour recevoir des avantages dans le cadre du programme de repas scolaires gratuits et à prix réduit ou du programme de petit-déjeuner scolaire, y compris par le biais de la disposition d’éligibilité communautaire de l’USDA au cours de l’année scolaire 2019-2020 ou 2020-2021; A reçu une subvention fédérale Pell au cours de l’année d’attribution en cours; A subi une perte de revenu substantielle en raison d’une perte d’emploi ou d’un congé depuis le 29 février 2020, et le ménage avait un revenu total en 2020 égal ou inférieur à 99000 $ pour les déclarants célibataires et 198000 $ pour les cododéclarants.

Une subvention plus élevée de 75 $ / mois est disponible pour les ménages sur les terres tribales éligibles.

De plus, toutes les familles éligibles peuvent bénéficier d’une remise unique de 100 $ pour acheter un ordinateur portable ou une tablette. Vous pourrez postuler ici lorsque les applications s’ouvriront.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: