La succession d’Aaliyah claque la décision d’ajouter les chansons du chanteur tardif aux services de streaming

L’influence d’Aaliyah sur le R&B est peut-être partout, mais sa musique n’a été presque nulle part depuis que le streaming a gagné en popularité. Cela est sur le point de changer bientôt, selon son oncle, le fondateur de Blackground Records, Barry Hankerson. Cependant, sa succession s’est prononcée contre son plan, condamnant toute personne qui « est sortie de l’ombre pour se priver du travail de toute une vie d’Aaliyah ».

Alors que le premier album d’Aaliyah, Age Ain’t Nothing But a Number, est largement disponible, ses derniers albums ne sont disponibles que sur le marché de l’occasion et sont complètement absents des services de streaming. Jeudi, Hankerson a déclaré à Billboard que cela était sur le point de changer, avec One in a Million (1996) sorti le 20 août et Aaliyah (2001) le 10 septembre. Sa première compilation posthume, I Care 4 U (2002), sortira le 8 octobre.

#IStandWithAaliyah pic.twitter.com/Q2zgAvRAgX – Aaliyah (@AaliyahHaughton) 5 août 2021

Selon Hankerson, la raison pour laquelle le catalogue Blackground d’Aaliyah n’était pas disponible est que sa mère, Diane Haughton, ne voulait pas que les albums soient disponibles. “Il y a eu une conversation que nous avons eue qui ne voulait pas que la musique sorte, et quoi que ma sœur m’ait dit, j’ai essayé de faire ce qu’elle voulait que je fasse”, a-t-il déclaré à Billboard. « En tant que parent, je comprendrais si elle ne voulait pas que la musique sorte. Je ne sais pas quand, mais un jour nous le ferons. Nous avons littéralement tout emballé et sommes passés à autre chose. »

Hankerson a déclaré qu’il sortait les albums maintenant, au cours de l’année du 20e anniversaire de la mort d’Aaliyah, car le “tenor de la conversation” a changé. Il pensait qu’un tweet du 25 août 2020 à l’occasion du 19e anniversaire de la mort d’Aaliyah lui avait donné le feu vert. Dans la déclaration de la succession d’Aaliyah, ils ont taquiné que la “communication” avait commencé entre la succession et les maisons de disques pour ajouter la musique d’Aaliyah aux plateformes de streaming.

En janvier, le domaine a publié une autre déclaration, disant aux fans qu’il faudra du temps pour que la musique d’Aaliyah soit publiée. “Nous vous entendons et nous vous voyons. Bien que nous partagions vos sentiments et votre désir de publier la musique d’Aaliyah, nous devons reconnaître que ces questions ne sont pas sous notre contrôle et, malheureusement, prennent du temps”, indique le communiqué. “Notre incapacité à partager la musique et l’art d’Aaliyah avec le monde a été aussi difficile pour nous que pour vous tous. Notre priorité a toujours été et continuera d’être la musique d’Aaliyah.”

Le même jour où l’interview de Hankerson avec Billboard a été publiée, la succession d’Aaliyah a dénoncé les plans de Hankerson. Ils ont qualifié la sortie de sa musique d'”effort sans scrupules” sans “aucune transparence ni comptabilité complète envers la succession”. Ils ont déclaré que le plan était de “continuer à nous défendre et à défendre son héritage de manière légale et juste”, ils veulent également “prévenir les attaques inévitables contre notre caractère par tous les individus qui sont sortis de l’ombre pour se débarrasser du travail de la vie d’Aaliyah”. L’avocat de la succession a également déclaré à USA Today qu’ils n’étaient pas au courant de la diffusion en continu.

“Pendant près de 20 ans, Blackground n’a pas rendu de comptes à la succession avec une quelconque régularité conformément à ses contrats d’enregistrement”, a déclaré l’avocat Paul LiCalsi dans un communiqué de la succession. “En outre, la succession n’a été informée de la publication imminente du catalogue qu’une fois la transaction terminée et les plans en place. La succession a exigé que Blackground fournisse un compte rendu complet de ses revenus passés et une divulgation complète des conditions. de son nouvel accord pour distribuer la musique longtemps sous embargo d’Aaliyah.”

Aaliyah est décédée dans un accident d’avion le 25 août 2001 aux Bahamas. Elle avait 22 ans. Ses plus grands succès incluent “If Your Girl Only Knew”, “Are You That Somebody ?”, ” Try Again “, ” More Than a Woman “, ” Miss You “, ” Back & Forth ” et ” One dans un million.”