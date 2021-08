La succession de Billy Brown cherche à rejeter une action en justice de 500 000 $ pour défaut de paiement

La succession de la star d’Alaskan Bush People, Billy Brown, espère qu’un juge rejettera une action en justice de 500 000 $ déposée par un médecin du Tennessee qui prétend que Brown n’a pas payé les “bénéfices des investisseurs”. Robert Moughon a déposé une plainte pour rupture de contrat contre Brown’s Alaskan Wilderness Family Productions en avril. Cette semaine, les avocats de la succession de Brown ont demandé le non-lieu.

Les avocats de la succession Brown veulent que la poursuite soit rejetée pour “manque de compétence en la matière”, selon des documents judiciaires obtenus par The Sun. Ils soutiennent que la cour fédérale, où Moughon a déposé, n’est pas le bon endroit pour le procès. “Le demandeur demande à cette Cour d’exercer sa compétence sur la propriété de la succession de Brown, mais cette propriété relève de la compétence du tribunal des successions de l’État”, indique le document. “Dans la plainte, le demandeur demande à cette Cour d’exercer sa compétence sur la res qui relève actuellement de la compétence du tribunal des successions de l’État et bien avant que le demandeur ne dépose la plainte.”

L’équipe de Moughon a rapidement répondu, demandant au tribunal de rejeter la requête de la succession Brown. “Je demande respectueusement à la Cour de ne pas rejeter l’affaire sur la base de l’absence de poursuites dans la mesure où le demandeur est susceptible de poursuivre sa poursuite de cette affaire”, indique la réponse.

Maughon a déposé son procès le 27 avril, a rapporté The Sun en mai. Maughon affirme avoir signé un contrat avec Brown le 9 janvier 2009 et investi 20 000 $ dans Alaskan Wilderness Family Productions. Le médecin affirme que Brown devait lui verser 10% des revenus des livres publiés par la société et écrits par Brown. De plus, Maughon affirme qu’il a signé un deuxième contrat le 25 janvier 2009, lorsqu’il aurait investi 10 000 $ dans la société de production en échange d’une réduction de 10 % de la société pour le reste de sa vie. Dans le procès, Maughon affirme qu’il n’a jamais vu d’argent de l’un ou l’autre des accords.

Brown est décédé le 7 février à 68 ans après avoir subi une crise au domicile de sa famille à Washington. En avril, The Sun a également rapporté que Brown n’avait jamais signé de testament avant sa mort. Sa veuve, Ami Brown, 57 ans, a dû demander à être représentante personnelle de la succession car “aucun testament valide” n’a été trouvé. Les documents montraient que sa succession était évaluée à 412 000 $. La demande d’Ami aurait été approuvée.

Ce n’est pas le seul combat pour de l’argent impliquant les Browns. Matt Brown, le fils aîné de Brown et d’Ami, a affirmé qu’il n’avait pas vu tout l’argent qu’il devait à Alaskan Bush People. Il a affirmé avoir eu une réunion avec l’un de ses frères au sujet de la situation et a pensé que la réunion se déroulait bien jusqu’à ce qu’il sente que son frère “essayait de me faire repartir”. Il a affirmé que son frère avait suggéré qu’il “mérite d’être volé parce que je suis alcoolique”. On ne sait pas à quel frère Matt faisait référence, mais Bear Brown a insisté sur le fait que Matt ne disait pas la vérité lorsque Matt a fait des allégations sur la famille en avril.