La succession de Bob Ross réagit au documentaire controversé de Netflix

Bob Ross Inc. n’est pas très satisfait du documentaire de Netflix centré sur le célèbre peintre Bob Ross : Happy Accidents, Betrayal, and Greed, ou ses producteurs Ben Falcone et Melissa McCarthy. La succession de Ross a publié une déclaration publique sur le film controversé, qui détaille l’héritage sombre du peintre apparemment innocent qui est criblé de poursuites, qualifiant le film d'”inexact et fortement incliné”. “Bob Ross Inc. s’oppose fermement à la représentation inexacte et fortement biaisée de notre entreprise dans le film Netflix, Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed”, a déclaré la société sur son site Web.

« Depuis la fondation de Bob Ross Inc. en 1984, tous ses partenaires égaux – Bob et Jane Ross, et Walt et Annette Kowalski – partageaient le même objectif : promouvoir et soutenir la valeur de la peinture dans le monde. mission depuis sa création, jusqu’aux derniers jours de la vie de Bob Ross, et reste l’objectif principal de l’entreprise après la mort prématurée de Bob il y a plus de 25 ans”, poursuit la déclaration. mission, la pertinence artistique et culturelle de Bob – et son désir exprimé de devenir le professeur de peinture et l’ami le plus aimé au monde – auraient été perdus il y a des décennies avec son décès.”

La société a poursuivi, ajoutant que les producteurs n’étaient pas tout à fait véridiques en partageant la façon dont la société serait décrite. « Alors que les producteurs du film Netflix ont contacté Bob Ross Inc. à deux reprises, fin août et octobre 2020, chaque demande est arrivée avec un manque de transparence déconcertant. À aucun moment, ils n’ont posé de questions spécifiques à Bob Ross Inc. ou demandé aucune forme de réfutation à des affirmations spécifiques qu’ils avaient décidé d’inclure dans le film. Il n’était pas non plus indiqué qu’ils avaient un accord de distribution avec Netflix », a-t-il déclaré.

« Si les cinéastes avaient communiqué avec franchise dans leur correspondance, Bob Ross Inc. aurait pu fournir des informations et un contexte précieux pour tenter de réaliser un film plus équilibré et informé. Cependant, comme le réalisateur et les producteurs ont poursuivi la production sans la perspective de Bob Ross Inc., le récit final manque de nuances et de précision considérables et comporte un parti pris clair en faveur de ceux qui ont été interviewés”, a-t-il poursuivi. “Après avoir vu des reportages dans les médias sur la sortie estivale du film, Bob Ross Inc. a tenté de contacter les cinéastes en mai 2021 pour leur faire part de leurs commentaires. Ils n’ont pas répondu aux appels ni aux e-mails et ont finalement répondu par l’intermédiaire de leur avocat. Nous avons fourni une déclaration complète, et les cinéastes ont choisi de ne pas l’utiliser.”

Falcone et McCarthy ont répondu au message, disant qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de faire une représentation biaisée de l’artiste. “Nous n’avons jamais eu l’intention de créer un morceau à succès”, a déclaré Falcone à NPR. “Nous aimons Bob Ross et nous l’aimons toujours. Nous avons été surpris de découvrir certaines des choses que nous avons découvertes. Et je pense que les cinéastes, [director] Josh [Rofé] et [producer] Stéphane [Berger], a vraiment fait du bon travail en faisant un film… compliqué et équilibré à partir d’un personnage qui est compliqué. Nous avons découvert des choses sur lui auxquelles nous ne nous attendions pas. Personne n’est parfait.”

“Quand quelqu’un est un artiste, quel que soit son médium, … il y a une entreprise derrière cela”, a ajouté McCarthy. “Et j’oserais deviner que les affaires sont toujours beaucoup plus compliquées que la personnalité avec laquelle elles dirigent.”