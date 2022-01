La succession de David Bowie vend son catalogue d’édition à Warner Chappell

Warner Chapelle Musique (WCM) et la succession de David Bowie a annoncé aujourd’hui que WCM a acquis les droits mondiaux d’édition musicale de Bowiecatalogue de chansons révolutionnaire de. L’accord historique, d’une valeur de plus de 250 millions de dollars, selon Variété, comprend l’ensemble de l’œuvre de Bowie, englobant des centaines de chansons couvrant les six décennies de carrière de l’artiste et auteur-compositeur emblématique, y compris des pionniers tels que « Space Oddity », « Changements », « Vie sur Mars? », « Ziggy Stardust », « Homme d’étoiles », « Rebelle Rebelle », « Notoriété », « Jeunes américains », « Les années d’or », « Héros », « Cendres aux cendres », « L’amour moderne », « Allons danser », « Où sommes-nous actuellement? », « Lazare » et beaucoup plus. L’accord comprend des chansons du 26 David Bowie albums studio sortis de son vivant, ainsi que la sortie posthume de l’album studio, « Jouet ». Il comprend également les deux albums studio de MACHINE À ÉTAIN, ainsi que des morceaux sortis en singles de bandes originales et d’autres projets.

En faisant l’annonce, WCM coprésident et chef de la direction Guy Moot a déclaré : « Nous tous à Warner Chapelle sont immensément fiers que le David Bowie Estate nous a choisis pour être les gardiens de l’un des catalogues les plus révolutionnaires, les plus influents et les plus durables de l’histoire de la musique. Ce ne sont pas seulement des chansons extraordinaires, mais des jalons qui ont changé à jamais le cours de la musique moderne. BowieLa vision et le génie créatif de s l’ont poussé à repousser les limites, sur le plan des paroles et de la musique, en écrivant des chansons qui défiaient les conventions, changeaient la conversation et faisaient désormais partie du canon de la culture mondiale. Son travail s’étend sur des succès pop massifs et des aventures expérimentales qui ont inspiré des millions de fans et d’innombrables innovateurs, non seulement dans la musique, mais dans tous les arts, la mode et les médias. Nous sommes impatients de nous occuper de son corpus inégalé de chansons avec passion et soin alors que nous nous efforçons de bâtir sur l’héritage de cet être humain des plus extraordinaires. »

« Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans la réalisation de cette merveilleuse affaire », Discutable poursuivi, « y compris Bill Zysblat, Tom Cyrana, et l’ensemble Bowie équipe à RZO, avocat Allen Grubman et ferme, ainsi que notre propre « Team Bowie » composée de Warner Chapelle collègues Alice Alexandrovitch, Steve Butler, Michael LoBiondo et David Woirhaye. »

Cet accord avec WCM fait suite à l’annonce, l’année dernière, d’un accord global de carrière entre Groupe de musique Warner (WMG) et le Bowie domaine à travers lequel Musique Warner a concédé sous licence les droits mondiaux de Bowiecatalogue de musique enregistrée de 1968. Avec ce nouveau contrat avec Warner Chapelle, WMG abrite désormais Bowiel’ensemble de son travail en tant qu’auteur-compositeur et artiste d’enregistrement.

WCM coprésident et chef de l’exploitation Carianne Maréchal a noté : « Ce fantastique pacte avec le David Bowie Estate ouvre un univers d’opportunités pour emmener sa musique extraordinaire dans de nouveaux endroits dynamiques. Ce n’est pas simplement un catalogue, mais une collection vivante et respirante de chansons intemporelles qui sont aussi puissantes et résonnantes aujourd’hui qu’elles l’étaient lorsqu’elles ont été écrites pour la première fois. Nous avons été ravis que le domaine ait estimé que Warner Chapelle possède les connaissances, l’expérience et les ressources nécessaires pour prendre les rênes et continuer à promouvoir une collection de cette envergure. Tous nos dirigeants et départements mondiaux sont incroyablement enthousiastes et prêts à travailler avec ces chansons brillantes sur de multiples avenues et plateformes. Et avec les deux côtés de WMG représentant maintenant Bowiecarrière de , nous ne pouvions pas être mieux organisés pour représenter cet illustre corpus d’œuvres. »

Au nom de la David Bowie Succession et RZO, Allen Grubman a ajouté : « Nous sommes vraiment heureux que David Bowiel’ensemble de la musique sera désormais entre les mains compétentes de Éditions musicales Warner Chappell. Nous sommes sûrs qu’ils le chériront et en prendront soin avec la plus grande dignité. »

