La succession de Dimebag intente une action en justice contre Dean Guitars

La succession de PANTERA guitariste “Dimebag” Darrell Abbott a déposé une plainte contre Dean Guitares, avec qui il a un contrat de sponsoring depuis plusieurs années.

La nouvelle du litige a été partagée plus tôt dans la journée sur les réseaux sociaux par Dimebagla petite amie de longue date et l’administrateur de sa succession, Rita Haney. Elle a écrit : « Après mûre réflexion, c’est avec une grande tristesse que j’annonce la relation de longue date entre Dimebag et Dean Guitares est fini. Malheureusement, nous avons été contraints de porter plainte contre Dean Guitares le lundi 16 août, pour la raison indiquée dans la plainte qui peut être consultée sur www.dimebagdarrell.com. Il nous fallait finir Dîmel’approbation de Dean Guitares continuer d’honorer et de célébrer son héritage comme il le mérite et comme il l’avait présenté.

“Nous ne prenons pas cette décision à la légère et c’est le cœur lourd que nous partageons cette nouvelle avec vous, Dîmeses fans fidèles. Comme vous le savez, après avoir signé l’accord avec Dean Guitares en 2004, Dime était ravi de travailler enfin avec le seul et unique, M. Dean Zelinsky, qui a quitté l’entreprise depuis 2008. Darrell avait répété à plusieurs reprises que c’était comme rentrer chez lui où il appartenait. C’était quelque chose dont il était extrêmement fier.

« J’ai passé des jours à relire tous les Darrellnotes de guitare, listes, lettres et dessins de (certains non encore publiés). connaissance Darrell‘s souhaits et les voir écrits sur papier, une fois de plus, après toutes ces années se solidifie qu’il ne serait pas resté. Je veux voir Dîmeles mots de ont suivi et de faire en sorte que son héritage atteigne le niveau qu’il souhaitait.

« J’ai fait plusieurs tentatives pour régler à l’amiable notre différend avec Dean Guitares. cependant, il est devenu clair pour moi que Dimebagla relation de Dean Guitares avait pris fin lorsque le nouveau PDG de Dean Guitares m’a dit ça Dîme est mort depuis 16 ans et ils ne pouvaient pas gagner l’argent qu’ils faisaient autrefois. Eh bien… nous le ferons !

« À l’avenir, notre objectif sera d’assurer la célébration juste et respectueuse de Dîme‘s et la marque indélébile que lui et sa musique ont laissée sur ce monde. C’est avec une conviction absolue que nous disons que cela ne peut plus se produire tout en continuant à travailler en partenariat avec Dean Guitares.

“En tant que fans, nous espérons que vous vous sentez comme nous. Notre amour pour Dîme n’a pas faibli depuis plus de 16 ans depuis son décès et il est toujours aussi pertinent pour nous aujourd’hui, malgré ce que nous a dit Dean Guitares. Nous voulons capturer « l’esprit de l’accord » qui a été rejeté par Dean Guitares, comme cela aurait toujours dû être fait. Dans cet esprit, nous espérons bientôt avoir des nouvelles plus positives à partager avec vous concernant l’avenir de ‘Dîme guitares.’

“Dîme aimait tellement ses fans, en retour, vous n’avez jamais fléchi dans votre loyauté et votre amour pour lui. Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour votre soutien continu.

“Longue vie Dimebag darrell! Allez tirer !”

Dimebagaffiliation avec doyen remonte à quand il avait 14 ans. Il a joué doyen guitares partout PANTERAest l’apogée au milieu des années 1990. Il est passé à Guitares Washburn fin de la décennie, à une époque où Dean Guitares avait pratiquement disparu du marché américain. Mais quand Dimebagcontrat avec Washburn terminé, il a signé un accord d’approbation avec doyen, lequel Elliot Rubinson avait ressuscité. Dimebag décédé trois semaines plus tard à l’âge de 38 ans.

Dans le procès, Haney appels doyenPDG actuel de Evan Rubinson, le fils de feu Elliot Rubinson, “incroyablement irrespectueux et souvent belliqueux envers l’héritage de Abbott. Il a agi sans égard pour le succès Abbott apporté à l’entreprise de son père, et à laquelle a finalement contribué à son héritage », lit-on dans la plainte. « Compte tenu des méfaits découverts par Mme Haney, elle a senti que Dean Guitares avait pleinement profité de Abbott au fil des ans et a refusé de poursuivre une relation d’affaires avec Dean Guitares à moins que Dean Guitares était prêt à réparer ses torts.”

Dimebag et son frère Vinnie Paul co-fondé PANTERA. Lorsque PANTERA se séparent en 2003, ils forment PLAN DE DÉGÂTS. Le 8 décembre 2004, alors qu’il se produisait avec PLAN DE DÉGÂTS à la Villa Alrosa à Columbus, Ohio, Dimebag a été abattu sur scène par un schizophrène troublé qui croyait que les membres de PANTERA volaient ses pensées.