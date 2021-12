La succession de James Brown vendue pour une somme massive 15 ans après sa mort

15 ans après sa mort, la succession de James Brown a été vendue. Le parrain de l’âme est décédé le jour de Noël en 2006. Sa mort a entraîné une longue et interminable bataille entre sa famille et sa prétendue épouse. Selon le New York Times, Brown était marié à Tomie Lee Hynie, qu’il a épousé en 2001. Il a été révélé plus tard que Hynie était déjà légalement marié. Les cinq enfants de Hynie et Brown ont tenté de négocier un règlement les récompensant avec des « parts importantes » de la succession, ignorant un testament en place selon lequel James demandait que son argent aille à une bourse pour les enfants défavorisés.

Maintenant, Primary Music est propriétaire de la succession de 90 millions de dollars de Brown. La société a acheté les actifs de la succession de Brown, qui comprennent ses droits musicaux, ses biens immobiliers et le contrôle de son nom et de son image. Russell L. Bauknight, qui est l’exécuteur testamentaire de la succession depuis 2009, affirme que l’argent dotera la bourse d’études de Brown à perpétuité. Bauknight continuera à travailler avec Primary Wave en tant que membre du conseil d’administration, lui permettant de gérer certains des actifs de Brown.

Les bourses pour les enfants défavorisés seront réparties entre la Caroline du Sud et la Géorgie. Brown est né et a grandi dans ces deux États.

Les termes complets du règlement sont confidentiels. Mais Bauknight dit que seuls les petits-enfants de Brown et la fiducie de bourse sont les bénéficiaires de la succession. Les petits-enfants recevront environ 2 millions de dollars de la succession, et la fiducie recevra la majeure partie de ce qui reste. Bauknight pense que les premières bourses seront attribuées d’ici la fin de 2022.

Larry Mestel, le fondateur de Primary Wave, connaît les successions de célébrités décédées. Il a conclu un accord similaire pour la moitié de la succession de Whitney Houston. Il a également des parts dans la succession de Prince.

On dit que Mestel travaille sur l’héritage de Godfather of Soul dans le but de présenter sa musique à une nouvelle génération de fans. Il a des plans pour une comédie musicale à Broadway, des émissions de télévision et la création d’un musée à la manière d’Elvis Presley Graceland dans le manoir de Brown en Caroline du Sud.