La Suède a enregistré un taux de mortalité inférieur à celui de la plupart des pays européens en 2020, malgré l’absence de verrouillage ⋆ 10z viral

Peu de personnes en 2020 ont subi plus de chaleur que Anders Tegnell, le meilleur épidémiologiste de Suède.

Mais l’homme qui a forgé l’approche de laissez-faire de la Suède à l’égard du COVID-19 au début de la pandémie dit que de nouvelles données internationales révèlent une dure vérité sur les verrouillages gouvernementaux.

« Je pense que les gens réfléchiront probablement très attentivement à ces fermetures totales, à quel point elles étaient vraiment bonnes », a déclaré Tegnell à . dans une interview récente. «Ils ont peut-être eu un effet à court terme, mais quand on les regarde tout au long de la pandémie, on devient de plus en plus douteux.»

Tegnell faisait référence aux données publiées par . qui montrent que la Suède, qui a évité les verrouillages stricts adoptés par la plupart des pays du monde, a connu une augmentation de son taux de mortalité plus faible que la plupart des pays européens en 2020.

Les données préliminaires de l’agence statistique européenne Eurostat compilées par . ont montré que la Suède avait 7,7% de décès de plus en 2020 que sa moyenne des quatre années précédentes. Les pays qui ont opté pour plusieurs périodes de verrouillage strict, comme l’Espagne et la Belgique, avaient une surmortalité dite de 18,1% et 16,2% respectivement. Vingt et un des 30 pays pour lesquels des statistiques sont disponibles ont une surmortalité plus élevée que la Suède. Cependant, la Suède a fait bien pire que ses voisins nordiques, le Danemark enregistrant seulement 1,5% de surmortalité et la Finlande 1,0%. La Norvège n’avait pas du tout de surmortalité en 2020.

«Certains pensaient qu’il était possible d’éliminer la transmission de maladies en fermant la société. Nous n’avons pas cru cela et nous avons eu raison. » – Johan Carlson, directeur, Agence de santé publique de Suède @CarlsonJFoHM @Folkhalsomyndhttps: //t.co/GEQH8YpP1N – Martin Kulldorff (@MartinKulldorff) 26 mars 2021

(Plus) Confirmation

Pendant près d’un an, la Suède a été à l’avant-garde du débat sur la manière dont les gouvernements devraient répondre au coronavirus.

Les rapports d’avril dernier ont montré que malgré les critiques généralisées pour ne pas embrasser un verrouillage complet du gouvernement, le COVID-19 avait atteint ce que Tegnell a décrit comme un «plateau» en Suède.

«Si la caractérisation de Tegnell s’avère vraie, ce sera tout à fait une justification pour la Suède, qui a été largement dénoncée pour avoir contrecarré la tendance des gouvernements à imposer des décrets draconiens de« refuge chez soi »qui ont paralysé l’économie mondiale et jeté des millions de dollars. sans travail », a rapporté Bloomberg.

Des mois plus tard, les données ont montré que la Suède avait réussi à «aplatir la courbe» contrairement à de nombreux autres points chauds mondiaux.

Voici la bonne nouvelle: vous pouvez fermer des entreprises ou les garder ouvertes. Fermez les écoles ou restez en session. Portez des masques ou pas. Le virus se frayera un chemin dans les deux cas, et si nous protégeons les personnes âgées, les décès seront épargnés. pic.twitter.com/AVg0Vu8aH2 – Yinon Weiss (@yinonw) 13 juillet 2020

De nombreux critiques ont répliqué en comparant le taux de mortalité de la Suède à ses homologues nordiques, la Norvège et la Finlande, qui avaient certains des taux de mortalité les plus bas d’Europe. La Norvège et la Finlande, cependant, ont adopté des politiques encore moins restrictives que celles de la Suède pendant la majeure partie de la pandémie.

Les experts de la santé publique en Suède affirment que les dernières données sont une preuve supplémentaire que la Suède était l’un des rares pays à avoir réussi à contrer le virus. «Certains pensaient qu’il était possible d’éliminer la transmission de maladies en fermant la société», a déclaré Johan Carlson, directeur de l’Agence de santé publique de Suède. «Nous n’avons pas cru cela et nous avons eu raison.»

Le côté obscur des verrouillages

Les pandémies sont terribles et le COVID-19 est un virus méchant. (Je l’ai eu récemment moi-même, et ce n’était pas un pique-nique. J’ai été gravement malade pendant des jours.) Mais les législateurs du monde entier ont fait deux graves erreurs de calcul lorsqu’ils ont décidé de renoncer aux libertés fondamentales et d’embrasser les verrouillages.

Premièrement, ils ont conclu qu’ils pouvaient contenir un virus grâce à une planification centrale. Ils ont échoué – comme le montrent de nombreuses études universitaires.

Deuxièmement, les décideurs ont oublié la réalité fondamentale des compromis, ce que l’économiste et politologue James Harrigan a reconnu au début de la pandémie.

En temps de crise, les gens veulent que quelqu’un fasse quelque chose et ne veulent pas entendre parler de compromis. C’est le terreau de grandes politiques guidées par le mantra, «si cela ne sauve qu’une seule vie». Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a invoqué le mantra pour défendre sa politique de fermeture. Le mantra a fait écho dans tout le pays, des conseils de comté aux maires en passant par les commissions scolaires, la police et le clergé, pour justifier les fermetures, les couvre-feux et la mise en place de la distanciation sociale. Les gens rationnels comprennent que ce n’est pas ainsi que le monde fonctionne. Que nous les reconnaissions ou non, des compromis existent.

Ce à quoi Harrigan et Davies voulaient, c’est que les politiques ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Ils s’accompagnent souvent d’une foule de conséquences imprévues, qui peuvent être néfastes ou même destructrices.

«Chaque action humaine a des conséquences à la fois intentionnelles et involontaires», expliquent Antony Davies et James Harrigan. «Les êtres humains réagissent à toutes les règles, réglementations et ordres imposés par les gouvernements, et leurs réactions aboutissent à des résultats qui peuvent être très différents de ceux attendus par les législateurs.»

L’une des raisons pour lesquelles la Suède a vu un taux de mortalité inférieur à celui de la plupart de ses homologues européens est que ses dirigeants l’ont reconnu. En conséquence, la Suède a évité une grande partie des dommages collatéraux associés aux verrouillages, qui comprennent la détresse économique, l’augmentation des suicides, la dépression due à l’isolement social, l’abus de drogues et d’alcool et d’autres conséquences néfastes pour la santé publique.

L’Amérique ne l’a pas fait. Par exemple, aux États-Unis, la santé mentale a atteint son plus bas niveau en 20 ans l’an dernier. Le CDC rapporte une dépression croissante chez les jeunes. Il y a eu des pics de suicide, des surdoses de drogue,

À l’échelle mondiale, nous avons observé des tendances similaires. Le suicide des enfants augmente dans le monde entier, ont récemment déclaré des médecins à l’Associated Press.

«Il s’agit d’une épidémie internationale et nous ne la reconnaissons pas», a déclaré le Dr David Greenhorn, qui travaille à l’unité d’urgence de l’infirmerie royale britannique de Bradford. «Dans la vie d’un enfant de 8 ans, un an est vraiment très long. Ils en ont assez. Ils ne peuvent pas voir la fin. »

C’est déchirant. C’est également exaspérant parce que les principaux responsables de la santé publique aux États-Unis ont reconnu au début de la pandémie que des verrouillages prolongés pourraient causer des «dommages irréparables».

« Nous ne pouvons pas rester enfermés pendant une période de temps si considérable que vous pourriez causer des dommages irréparables et avoir des conséquences imprévues, y compris des conséquences sur la santé », a déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, à CNBC l’année dernière.

Fauci avait raison. Malheureusement, contrairement à Tegnell, il n’a pas eu le courage de ses convictions. Et les Américains en ont payé le prix.