La Suède bat le record d’invincibilité de l’Espagne

09/04/2021 à 10h45 CEST

L’Espagne de Luis Enrique se complique la vie en phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ils sont tombés contre la Suède 2-1 et ils ne dépendent pas d’eux-mêmes pour obtenir le ticket en tant que premier du groupe, quelque chose qui les conduirait à un nouveau play-off dans lequel ils devraient éliminer jusqu’à deux rivaux s’ils veulent participer à la prochaine Coupe du monde.

Les Espagnols, qui a repris le travail après une chute aux tirs au but contre l’Italie en demi-finale de l’Euro 2020, a succombé à une grande Suède et a récolté sa première défaite en qualification pour la Coupe du monde depuis 1993, quand ils ont perdu 1-0 contre le Danemark.

De cette façon, L’Espagne a mis fin à une séquence de 66 matches sans défaite avec un bilan de 52 victoires et 14 nuls. Le but de Carlos Soler a été vain et la Suède a gagné par le minimum, s’affichant comme l’une des équipes qui s’est le plus développée ces dernières années et dont la grande participation au dernier Championnat d’Europe n’était pas une simple coïncidence.

Vulnérable au pire moment

L’Espagne a terminé un bon match dans les lignes générales, mais la vulnérabilité derrière a laissé l’équipe en évidence. Les nombreuses attaques suédoises ont fini par décanter l’électronique vers le côté local dans ce qui est la troisième victoire scandinave sur l’Espagne de toute son histoire : ils l’avaient déjà atteint en 2006 lors de la phase de qualification pour l’Euro 2008 et lors de la Coupe du monde 1950.

Ceux de Luis Enrique ont succombé au moment le plus inopportun possible et ne dépendent pas d’eux-mêmes pour être en Coupe du monde au Qatar 2022. Ils doivent gagner chaque match d’ici la fin de la phase de groupes, y compris la dernière journée contre la Suède elle-même, et attendre qu’ils échouent contre la Géorgie, le Kosovo ou la Grèce.