La Suède cherche une qualification virtuelle à bon prix

17/06/2021 à 16h24 CEST

La Suède a déjà montré contre l’Espagne qu’elle n’était pas venue à l’Euro 2020 pour marcher. Ils se sont montrés comme une équipe assez complète sans souffrir excessivement derrière et sans créer d’occasions devant et, de nom, ils ont une meilleure équipe que la Slovaquie.

Bien qu’ils n’aient pas Ibrahimovic, les Suédois ont réussi à récupérer avec un Alexander Isak très actif qui a presque coûté à Unai Simón une aversion. Ils sont favoris et ce que la Suède gagne est payé à 1,8.

De plus, que l’attaquant suédois lui-même marque a un bon quota et va être une autre des équipes que nous allons recommander. est de 2.7 et si on fait une combipartite avec ces deux prévisions on a un quota de 3,53.

COMBIPARTIDO : La Suède gagne + Isak 3,53 marque.Croatie-République tchèque

Les sentiments du vice-champion mondial sont très mauvais. C’est comme si la Croatie était à la réserve et malgré la défaite contre l’Angleterre n’était que 1-0, les joueurs d’échecs n’étaient pas là. Qui gagne la République tchèque est payé à 2.1, mais ce n’est pas l’épisode le plus intéressant.

L’un des hommes du moment est l’attaquant du Bayer Leverkusen, Patrik Schick. L’attaquant a marqué un doublé dans les débuts des Tchèques, l’un d’eux du centre du terrain, et qu’ils gagnent est payé à 3.5.

Notre parti semble clair: Gagner la République Tchèque + Mark Patrik Schick est à 7.07.