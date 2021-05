La Suède déclare que les tests PCR «ne peuvent pas être utilisés pour déterminer si quelqu’un est contagieux» ⋆ .

par Arjun Walia, Évolution collective:

Les faits: L’agence suédoise de la santé publique a un avis sur son site Web expliquant comment et pourquoi les tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) ne sont pas utiles pour déterminer si une personne est infectée par le COVID ou si quelqu’un peut le transmettre à d’autres. Réflexion sur: Pourquoi cette question n’a-t-elle pas été soulevée dans le débat général? Pourquoi la politique de santé est-elle décidée par des «cas», dont nous ne savons pas combien sont infectieux, à l’aide de tests PCR?

Selon l’Agence suédoise de la santé publique, la technologie PCR ne peut pas faire la distinction entre les virus capables d’infecter les cellules et les virus neutralisés dans le système immunitaire. En conséquence, ces tests «ne peuvent pas être utilisés pour déterminer si une personne est contagieuse ou non». Ils soulignent ce que de nombreux autres experts dans le domaine ont souligné pendant toute la pandémie, à savoir que,

«L’ARN du virus peut souvent être détecté pendant des semaines (parfois des mois) après la maladie, mais cela ne signifie pas que vous êtes toujours contagieux. Il existe également plusieurs études scientifiques qui suggèrent que la contagion du COVID-19 est la plus importante à la période de la maladie. »

Même si de l’ARN est détecté à tout moment, cela ne signifie pas que vous êtes infectieux et capable d’infecter les autres.

C’est vrai, les tests PCR peuvent être positifs jusqu’à 100 jours après une exposition au virus. Les tests PCR ne font rien de plus que de confirmer la présence de fragments d’ARN viral du virus SARS CO-V2 cible dans le nez d’une personne. Alors qu’une personne atteinte de COVID-19 est infectieuse pendant une à deux semaines, des fragments viraux du SRAS CO-V2 non viables (inoffensifs) restent dans le nez et peuvent être détectés par un test PCR jusqu’à 100 jours après l’exposition. .

Un article récent publié dans la revue médicale The Lancet explique que les tests PCR peuvent être «positifs» jusqu’à cinq fois plus longtemps que le temps qu’une personne infectée est réellement contagieuse. Ils expliquent que jusqu’à 75% des personnes «positives» sont très probablement post-infectieuses.

En conséquence, le gouvernement suédois recommande d’évaluer les infections à COVID et d’éviter les infections,

«Basé sur une amélioration clinique stable sans fièvre pendant au moins deux jours et au moins sept jours depuis le début des symptômes. Pour ceux qui ont eu des symptômes plus prononcés, au moins 14 jours après la maladie et pour les plus malades, une évaluation individuelle par le médecin traitant. »

Même si et quand l’ARN du virus est détecté, ce que le test PCR fait assez bien, le fait qu’un échantillon soit réellement infectieux (contenant un virus viable, capable de se répliquer) doit être confirmé par culture en laboratoire. Selon le Dr Jared Bullard, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques et témoin actuel du gouvernement du Manitoba, seulement 44% des échantillons «positifs» utilisant un Ct de 18 ont retourné une culture de laboratoire viable. Le gouvernement du Manitoba est poursuivi pour les mesures qu’il a prises pour lutter contre le COVID.

Qu’est-ce qu’un Ct? Il se réfère au seuil de cycle. Les tests PCR ne sont pas conçus pour détecter et identifier une maladie infectieuse active. Au lieu de cela, il identifie le matériel génétique, qu’il soit partiel, vivant ou même mort. La PCR amplifie ce matériel dans des échantillons pour trouver des traces de COVID-19. Si l’échantillon prélevé sur un écouvillon nasal contient une grande quantité de virus COVID, il réagira positivement après seulement quelques cycles d’amplification, tandis qu’un échantillon plus petit avec de petites quantités de matériel génétique nécessitera plus de cycles pour amplifier suffisamment de matériel génétique pour obtenir un résultat positif. Étant donné que le test PCR amplifie les traces de COVID-19 à travers les cycles, un nombre inférieur de cycles nécessaires pour obtenir un résultat positif suggère la présence d’une charge virale plus élevée pour la personne testée et donc d’un potentiel de contagion plus élevé.