La Suède, grand favori sans les Etats-Unis

05/08/21 à 20h30 CEST

La délégation suédoise de football féminin affronte la grande finale des Jeux olympiques de Tokyo 2020 contre le Canada en tant que grande favorite pour la médaille d’or. La vice-championne olympique en titre a devant elle l’occasion de se venger de la défaite en finale de Rio 2016 et ajouter la première médaille d’or à son record, le deuxième métal olympique à sa septième participation olympique.

Ceux de Peter Gerhardsson, qui ont connu une croissance exponentielle depuis 2016, est arrivé dans la capitale japonaise avec l’affiche des grands prétendants à la médaille d’or avec la permission des États-Unis, qu’il a battu (3-0) au début, et qui est tombé en demi-finale avant la révélation canadienne. Les Américains ont vaincu l’Australie et compléter le podium des médailles avec un bronze insuffisant.

Les Suédois ont décroché le bronze lors de la dernière Coupe du monde, battus en demi-finale par les Pays-Bas alors que les États-Unis, champions, attendaient en grande finale. Cette fois, les rôles sont inversés : La Suède a attendu les Américains en finale, mais ils n’ont pas pu battre le Canada, qui menace le favoritisme scandinave d’un bloc solide et cinglant.

la Suède, pour la deuxième médaille ; Canada pour la troisième

Les Scandinaves et les Canadiennes remporteront, quoi qu’il arrive, leurs deuxième et troisième médailles olympiques, respectivement. Bien que pour les deux ce pourrait être le premier métal de l’or ; et, dans le cas des femmes nord-américaines, la première qui ne sera pas en bronze. Sans les États-Unis tyranniques à l’horizon, qui ajoutent quatre médailles d’or et une d’argent, le Canada et la Suède cherchent à réaliser quelque chose d’historique.

La Suède et le Canada sont deux équipes qui se connaissent bien et se sont rencontrées régulièrement ces dernières années. La confrontation la plus récente est l’élimination des Canadiens (1-0) en huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde. Au cours des deux dernières décennies, les deux équipes se sont rencontrées 12 fois : six victoires pour la Suède, quatre victoires pour le Canada et deux nuls.