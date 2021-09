La Suède patine à Athènes et relance l’Espagne

08/09/2021 à 23:24 CEST

La Suède s’est écrasée à Athènes (2-1) contre une Grèce courageuse et contre les poteaux pour ajouter leur première défaite au classement à Qatar 2022 et ouvrir à nouveau les options de l’Espagne pour être champion de groupe.

La victoire à Stockholm contre l’équipe de Luis Enrique il y a moins d’une semaine semblait ouvrir la voie à la Suède vers le seul endroit qui garantit un billet direct pour la Coupe du monde. Mais ce mercredi, il s’est retrouvé battu par la Grèce et avec des doutes dans une performance décaféinée.

La Grèce était plus que la Suède en première mi-temps. Il dominait parfois le ballon et le jeu, restait ordonné et n’autorisait pas les contre-attaques. Il manquait seulement plus de mordant au sommet, plus de force.

La majeure partie du danger grec est venue de l’aile gauche, Tsimikas, qui a donné le premier avertissement avec un excellent jeu individuel qui a abouti à un tir centré qu’Olsen a capté.

Beaucoup plus d’efforts ont dû être faits pour le gardien suédois une minute plus tard. Pavlidis a exposé Lindelöf à deux reprises. Premièrement, mieux utiliser le corps. Puis l’asseoir avec un dribble. Mais son tir a emmené Olsen dans un corner avec une excellente main.

La Grèce, équipe assez restreinte et sans stars, on ne peut guère lui reprocher d’effort et de volonté. Si quelque chose dépasse la théâtralité. Chaque contact était exagéré à l’extrême. L’arbitre russe Karasev n’a pas mordu.

La Suède ne se sentait pas du tout à l’aise

Mais curieusement il était possible d’aller au repos avec un ou deux buts en sa faveur. Svanberg a frappé le poteau d’une volée de l’extérieur de la surface à la 3e minute.L’équipe de “Janne” Andersson n’a presque pas eu de nouvelles pendant la demi-heure suivante.

Jusqu’à ce que Forsberg commence à se réveiller et à remonter le moral de ses coéquipiers. Lindelöf a tiré paresseusement du pied gauche à l’intérieur de la surface dans un coin. Et, en réduction, Vlachodimos a montré en déviant un superbe tir de Svanberg et un tir à bout portant sur Isak.

La Suède s’améliore à la pause. Kulusevski a commencé à s’activer, il y a eu un vol dangereux à l’étage. Chalzidiacos a obtenu le but d’Isak en jouant le penalty alors qu’il était sur le point de terminer. Forsberg est parti peu de temps après.

Mais c’est la Grèce, qui faisait encore peur, qui est allée de l’avant avec un jeu simple. Un mur entre Bakasetas et Douvikas à travers le centre de la défense suédoise, incluant une queue, a été complété par le capitaine grec seul face à Olsen.

Bouchalakis a pu clore le match deux minutes plus tard avec une tête qui a été déviée de justesse. C’était presque cher, car Claeson a égalisé sur une passe d’Isak, mais son tir forcé a fini contre le bois.

Et dans un contre culminé par Pavlidis, c’est la Grèce qui a finalement fait le deuxième, avec le suspense inclus par la VAR qui a ratifié la validité du but.

Quaison a donné de l’excitation avec un but sur un rebond d’un tir de Forsberg, mais même la ressource désespérée d’accumuler les grévistes ne fonctionnait pas. Le tirage au sort est venu de l’intérieur de Leipzig, le meilleur de leur équipe, mais son tir s’est écrasé au visage de Zeca.

La Suède est désormais condamnée, si les résultats escomptés se produisent dans le reste des affrontements, jouer le leadership le dernier jour à l’extérieur contre l’Espagne.

Fiche technique:Grèce: Vlachodimmos ; Tzavellas, Mavropanos, Chalzidiacos ; Tsimikas, Bouchalakis, Zeca, Androutsos ; Douvikas (Tzolis, m.71), Pavlidis, Bakasetas.

Suède: Olsen ; Johansson (Krafth, m.76), Helander (Danielsson, m.88), Lindelöf, Augustinsson ; Claesson (Karlsson, m.77), Olsson, Svanberg (Quaison, m.66), Forsberg ; Kulusevski (Kiese Thelin, mort 88), Isak.

Buts: 1-0, m.62 : Bakasetas ; 2-0, m.78 : Pavlidis ; 2-1, m.80 : Quaison.

Arbitre: Sergueï Karasev (Russie). Il a réprimandé avec un carton jaune, pour la Grèce, Pavlidis (m.8), Bouchalakis (m.45) ; pour la Suède, Claesson (m.53), Helander (m.70).

Incidents : Match de la sixième journée du groupe B européen qualificatif pour la Coupe du monde Qatar 2022, disputé au stade olympique Spyros Louis à Athènes.