La Suède porte le flambeau du Bayern Munich en demi-finale des JO de Tokyo

Le Bayern Munich sera représenté par la Suède en demi-finale du tournoi de football féminin aux Jeux olympiques de Tokyo.

Hanna Glas et Sofia Jakobsson ont toutes deux commencé – Glas a parcouru la distance tandis que Jakobsson est sorti dans les arrêts de jeu – et a aidé la Suède à une victoire 3-1 sur Saki Kumagai et le Japon. Jusqu’à présent, après quatre matches, la Suède fait rouler la compétition, remportant chaque match par au moins deux buts.

Dans l’autre match mettant en vedette un joueur du Bayern, Lineth Beerensteyn et les Pays-Bas ont été éliminés aux tirs au but après un match nul 2-2 contre les États-Unis. Beerensteyn a été un impact instantané sur le banc et a même tiré un penalty en seconde période. Malheureusement pour les Néerlandaises, Lieke Martens a raté le tir au but.

Ailleurs, le Canada a devancé le Brésil aux tirs au but après un match nul sans but, et l’Australie a marqué deux fois en prolongation et a conservé une victoire de 4-3 sur la Grande-Bretagne.

Le groupe G était considéré comme le groupe de la mort avant le tournoi, et il n’a fait que prouver que tout le monde avait raison avec la quantité de talent qu’il contenait. Les trois équipes qui sont sorties du groupe se sont toutes qualifiées pour les demi-finales, et il ne serait pas surprenant de voir une finale entièrement du groupe G.

Les demi-finales se joueront le lundi 2 août.

Demi finales

États-Unis contre Canada

Australie contre Suède