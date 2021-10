La suédoise Maja Stark s’impose avec un excellent dernier tour à l’Estrella Damm Ladies Open

10/03/2021 à 20h50 CEST

La joueuse suédoise Maja Stark avec un total de 208 coups (8 sous la normale), après une série extraordinaire de 65 coups (-7) le dernier jour aujourd’hui, il a été proclamé vainqueur de l’Estrella Damm Ladies Open, tournoi du European Professional Women’s Circuit (LET), qui, depuis vendredi, se déroule au Terramar Golf Club de Sitges (Barcelone).

Stark, avec son tour d’aujourd’hui, qui est le nouveau record du parcours Terramar actuel, est parti de la dix-septième place au classement général avec 141 buts (1 sous la normale), après avoir ajouté 72 et 69 coups dans les deux jours précédents.

L’Argentine Magdalena Simmermacher, qui a débuté en tant que leader avec 136 buts (-8), semblait inaccessible pour ses rivales directes, à quatre coups, mais un double bogey sur le trou 1 (pour 4 de 336 mètres) en entrant dans l’eau au premier coup, un boguey sur le trou 2 lors du passage sur le green et un boguey sur le trou 3, étant pénalisé pour avoir déplacé la balle illégalement l’a conditionné jusqu’à la fin.

Simmermacher, décentré

Complètement décentré il termine avec un tour de 79 temps (+7), l’un des pires de sa carrière, avec 1 double bogey, 7 bogeys et seulement deux birdies et cela l’a emmenée au quatorzième position finale avec 215 coups (-1). En outre, le terrain était difficile à cause du vent fort du sud-ouest qui a soufflé toute la journée, avec des rafales allant jusqu’à 28 km/h.

Stark (dont le nom de famille en suédois signifie force) a réussi un birdie aux trous 2, 4 et 6 pour clôturer le premier tour avec un bogey au 9. Cela ne l’a pas ralentie et elle a ouvert le deuxième tour avec des birdies sur les trous 10, 11 et 12, pour clôturer son tour avec deux autres aux 16 et 18, totalisant 65 coups (-7) sur la journée pour l’emporter avec 208 coups ( – 8).

Navarre María Hernández a occupé la troisième place du podium après un dernier tour de 72 coups (pair) pour un total de 212 (-4), à égalité avec la finlandaise Krista Bakker et l’écossais Kyle Henry. Elle est l’espagnole la mieux classée de l’OME, à la 26e place.

Le joueur vétéran de 35 ans originaire de Pampelune, professionnel depuis 2010 et vainqueur de l’Open de Slovaquie 2010, a bien résisté à la pression. de ses rivaux avec des birdies aux trous 4.14 et 16 et des bogeys à 7.13 et 17.

Classement final

.1. Maja Stark (SWE) 74 69 65 208 hits (-8)

2. Pia Babnik (SLO) 76 66 68 210 (-6)

3. Maria Hernández (ESP) 70 70 72 212 (-4)

.-.- Krista Bakker (FIN) 70 70 72 212 (-4)

.-Kylie Henry (SCO) 71 69 72 212 (-4)

6. Manon De Roey (BEL) 69 76 68 213 (-3)

.-. Linda Wessberg (SWE) 72 73 68 213 (-3)

.-.Agathe Laisne (FRA) 70 72 71 213 (-3)

.-. Olivia Cowan (ALLEMAGNE) 70 71 72 213 (-3)

17. Carmen Alonso (ESP) 76 70 70 216 (Paire)

.-. Laura Gómez (ESP) 72 69 75 216 (Paire)

42. Ana Peláez (ESP) 71 74 76 221 (+5)

59. Noemí Jiménez (ESP) 74 74 77 225 (+9)