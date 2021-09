La suggestion de ballast de succès de la F1 rejetée par Seidl de McLaren · .

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a clairement indiqué qu’il ne soutiendrait pas l’introduction du ballast à succès en Formule 1.

La Formule 1 a lancé une enquête mondiale auprès des fans qui leur demande leur avis sur un certain nombre de changements potentiels dans le sport. Parmi les suggestions figure l’introduction du ballast à succès, qui est largement utilisé dans les séries telles que les courses de voitures de tourisme pour augmenter le poids porté par les équipes et les pilotes gagnants pour aider leurs rivaux.

Seidl a déclaré qu’il se félicitait de l’initiative d’évaluer l’attitude des fans envers le sport, mais a souligné sa forte opposition aux règles d’égalisation des performances et du ballast de réussite.

“Je pense qu’il est très important que la Formule 1 et les équipes écoutent les opinions des fans”, a-t-il déclaré, “car nous ne pratiquons pas ce sport uniquement pour nous amuser à tourner en rond, nous le faisons pour nos fans.

« En ce qui concerne le succès du lest, j’ai fait beaucoup d’efforts dans ma propre carrière pour m’assurer de finir dans un championnat où il n’y a pas de succès de lest et aucun équilibre entre les performances, donc je suis très heureux de ce qui est en place maintenant. . “

Parmi les autres changements suggérés par la F1 dans l’enquête figurent la réintroduction du ravitaillement pendant les courses, obligeant les pilotes à utiliser trois composés de pneus différents par course, l’introduction de courses sur grille inversée, l’utilisation du format de qualification de sprint à chaque week-end de grand prix et l’ajout d’une course supplémentaire pour les troisièmes pilotes. .

La Formule 1 organise sa deuxième course de qualification de sprint à Monza ce week-end. Le PDG de la série, Stefano Domenicali, a déclaré que le premier événement à Silverstone avait reçu « des retours extrêmement positifs ».

Seidl a déclaré que la Formule 1 devra tenir compte des réponses des fans aux trois épreuves de qualification de sprint avant de décider de continuer avec le format la saison prochaine.

“Il y a beaucoup d’analyses en cours après cet événement de notre côté avec différents canaux que nous utilisons, toutes les différentes analyses que nous menons en tant qu’équipe et l’engagement que nous avons avec nos fans, et évidemment la F1 fait la même chose qui est partagée ainsi », a déclaré Seidl lorsque . lui a demandé quelles données de retour des fans F1 avait partagées.

“Pour autant que je sache, et c’est la même chose du côté de la F1, nous organisons ces trois événements maintenant, nous les assemblons tous maintenant, comment cela s’est passé, comment cela s’est également passé sur différentes pistes et caractéristiques de piste, etc. font également la différence à quel point une course de sprint est réellement excitante en tant que course originale – et combien se passe-t-il dans ce sprint, par exemple, le samedi après-midi.

“Ensuite, je pense que nous devons rassembler tout cela, y compris les faits en termes de chiffres, puis partir de là.”

