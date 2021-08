La Suicide Squad a un favori peu probable, et les fans demandent déjà un spin-off du DCEU

SPOILERS sont en avance pour The Suicide Squad. Marchez légèrement sur ce champ de mines ou revenez quand vous l’aurez vu.

The Suicide Squad de James Gunn est enfin sorti dans le monde et le public l’adore. Je ne sais pas pour vous, mais je ne m’attendais pas à voir une armée de rats abattre une étoile de mer géante alors que les larmes ont commencé à couler dans mes yeux à cause du flashback Ratcatcher, dans lequel Taika Waititi a souligné le but des rats à son sujet. fille de l’écran. Ouais, c’est arrivé. Quoi qu’il en soit, Cleo Cazo de Daniela Melchior a absolument saisi nos cœurs dans la sortie de DCEU, et les fans le crient sur les toits.