La Suisse accueillera la réunion M16 d’espions britanniques et russes alors que les relations s’effondrent | Politique | Nouvelles

Le rendez-vous alpin, provisoirement prévu pour décembre, verra On Her Majesty’s Secret Service se combiner avec From Russia with Love alors que les officiers du MI6 s’engagent pour la première fois avec leurs homologues du service de renseignement étranger russe SVR. Il fait suite à une ouverture du SVR en mars pour les deux agences de reprendre contact alors que les relations entre Londres et Moscou continuent de chuter au niveau de la guerre froide. Le mois dernier, le Sunday Express a révélé comment les chefs du SVR ont approché le Secret Intelligence Service à la manière espiègle à l’ancienne, en envoyant deux mots énigmatiques au siège du MI6 à Vauxhall Cross, à Londres.

Adressées aux « Amis de la Russie au Royaume-Uni », les énigmes, une fois terminées, ont conduit à une réponse en un seul mot : oui ou non.

La Grande-Bretagne a pris l’ouverture, le directeur de SVR, Sergey Naryshkin, confirmant lors d’une rare interview que les agences étaient à nouveau en contact, ajoutant : « Nous avons commencé à correspondre. La correspondance est, comme il est juste et appropriée, respectueuse et polie et j’espère vivement que, à la suite de cette correspondance, il y aura des contacts, y compris face à face.

Alors qu’une rencontre avec son homologue Sir Richard Moore, connu sous le nom de C, est peut-être encore loin, les deux agences ont convenu d’un rassemblement informel près de la petite station de ski de Leysin, à environ 40 miles de Genève – qui a accueilli la semaine dernière un mini sommet entre le président américain Joe Biden et le premier ministre russe Vladimir Poutine.

Ses superbes panoramas de 1 200 mètres de haut sur le Mont Blanc n’offriront pas A View to A Kill, cependant, des sources confirmant que le petit rassemblement ne comprendra que des officiers de bas niveau des deux côtés avec l’ordre strict de ne pas discuter de questions opérationnelles.

“Suite à notre réaction positive à l’approche plus tôt cette année, un deuxième message, cette fois sous la forme d’une lettre, a été envoyé suggérant qu’un petit nombre d’officiers subalternes du SVR et du MI6 bénéficieraient d’une réunion informelle”, a déclaré un responsable de la sécurité de Whitehall. source hier soir.

« Du côté du SIS, le groupe sera composé de quelques hommes et femmes normalement occupés à des tâches administratives. L’objectif des deux agences est que chacun puisse boire quelques verres, manger et discuter de la vie de famille et des intérêts extérieurs.

« Le chat professionnel est, bien sûr, interdit et les détails tels que les vrais noms et numéros de téléphone ne seront certainement pas échangés. »

La source a confirmé que la localisation de Leysin, dans le canton francophone de Vaud, avait été suggérée par le SVR.

Un bilan de plus en plus belliqueux, depuis l’annexion de la Crimée en 2014 et les empoisonnements de Salisbury en 2018 aux cyberopérations offensives, y compris l’ingérence dans les élections et les attaques de ransomwares hostiles, a conduit l’Examen intégré de mars à déclarer que : « La Russie restera la menace directe la plus aiguë pour le Royaume-Uni » au moins jusqu’à la fin de la décennie.

La rencontre de trois heures de mercredi a vu Biden et Poutine accepter de reprendre les pourparlers sur le contrôle des armes nucléaires et de renvoyer des ambassadeurs dans leurs capitales respectives.

Cependant, il n’y a eu aucun progrès sur des questions majeures telles que la cybersécurité, l’Ukraine et le sort du chef de l’opposition russe Alexei Navalny, qui purge actuellement une peine de deux ans et demi dans une colonie pénitentiaire – Poutine déclarant plus tard : ” Nous nous comportons tout à fait correctement en réponse aux menaces auxquelles nous sommes confrontés »,

Et hier soir, la source de sécurité de Whitehall a déclaré que, bien que le MI6 se sente obligé d’accepter l’invitation, cela ne doit pas être interprété comme un signe d’adoucissement diplomatique envers Moscou, ajoutant : « Vraiment, ce sera un événement sans grande importance, sauf pour le fait qu’il soit devenu le premier du genre dans l’histoire moderne de ces agences.

“Tout comme le président Biden lors du sommet de cette semaine, nous ne nous faisons aucune illusion, ici, que la Russie est sur le point de procéder à des réformes significatives de son comportement.”