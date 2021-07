La Suisse, déterminée à continuer de marquer l’histoire face à l’Espagne

01/07/2021 à 22:56 CEST

Il n’y a pas d’utopies pour les audacieux. Suisse a déjà montré contre la France qu’elle avait de nombreux arguments pour continuer à écrire l’histoire au Championnat d’Europe. Lors de l’édition 2016, l’équipe suisse a « rencontré » les huitièmes de finale de la compétition continentale ; ce vendredi, contre l’Espagne, les ‘Navajos’ disputeront pour la première fois quelques quarts. Et, bien qu’ils soient bien conscients que ceux de Luis Enrique sont favoris, ils ne veulent pas s’arrêter de rêver.

« Nous sommes optimistes et nous ferons de notre mieux pour nous qualifier. Nous respectons beaucoup l’Espagne parce qu’elle a joué un bon football et a marqué dix buts lors des deux derniers matchs, mais nous avons une grande confiance en notre projet& rdquor;, a déclaré Vladimir Petkovic, sélectionneur suisse, lors d’une conférence de presse. L’entraîneur a souligné que les clés du match seront « run more & rdquor; que le ‘Rouge’ et avoir « confiance et conviction & rdquor ;. Et l’efficacité, bien sûr. « Nous savons que nous devrons bien jouer et profiter des opportunités que nous avons& rdquor;, valorisé.

L’entraîneur a fait preuve d’ambition lorsque, interrogé par la victoire contre le grand prétendant au titre, la France, a déclaré : « Je ne peux pas dire que je suis satisfait de ce que nous avons fait jusqu’à présent, car pour moi l’important c’est le prochain adversaire, le prochain match& rdquor ;. « Nous avons bien fait, mais nous avons plus faim. Les sentiments sont plus positifs que négatifs. Nous avons un plan. La seule chose qui compte à ce stade, c’est de faire le tour & rdquor;, justifia-t-il.

La force du groupe

Petkovic ne pourra pas compter sur Granit Xhaka, sanctionné, mais cela ne veut pas dire que la Suisse a moins d’options pour gagner. « Il siègera sur le banc, avec les remplaçants, et assumera un rôle différent. Les 26 joueurs vont encourager, aider et donner beaucoup à l’équipe& rdquor ;. En son absence, Xherdan Shaqiri il devra assumer le leadership suisse. Le joueur de Liverpool s’est également adressé aux médias et a averti qu’il se sentait “prêt à être capitaine de la Suisse dans un match aussi important, est une fierté& rdquor ;.

De plus, l’agresseur a affirmé que «Nous avons montré à plusieurs reprises que nous ne défendons pas seulement & rdquor;. « Contre la France, une rivale très forte, nous avons marqué trois buts. On va essayer d’imposer notre jeu, le coach nous a bien préparé. On va tout donner sur le terrain. Si on donne 120%, tout est possible& rdquor;, terminé.